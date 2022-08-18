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Spiegel: Столтенберг заявил Белграду и Приштине о готовности НАТО вмешаться

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что альянс готов вмешаться в конфликт между Сербией и самопровозглашённой республикой Косово в случае, если стабильность окажется под угрозой, пишет Der Spiegel. По его словам, обстановка на местах улучшилась, однако ответственность за предотвращение новой эскалации лежит в первую очередь на Белграде и Приштине. Около двух недель назад напряжённость в отношениях между Сербией и косовскими властями обострилась вновь.
Spiegel: Столтенберг заявил Белграду и Приштине о готовности НАТО вмешаться
AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требует разрядки конфликта между Сербией и самопровозглашённой республикой Косово. «Я призываю все стороны проявлять сдержанность и избегать насилия», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем. По его словам, обстановка на местах улучшилась, однако ответственность за предотвращение новой эскалации лежит в первую очередь на Белграде и Приштине, передаёт Der Spiegel.

Столтенберг дал понять, что альянс готов вмешаться в конфликт: «КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой». Международные силы безопасности (КФОР НАТО), действующие под эгидой НАТО на основании мандата ООН и дислоцированные в Косове с 1999 года, включают почти 4 тыс. военнослужащих.
 
Около двух недель назад напряжённость в отношениях между Сербией и самопровозглашённой республикой Косово обострилась вновь. Причиной обострения стало намерение Косова отказаться от признания сербских документов, удостоверяющих личность, на пограничных переходах с Сербией. Из-за давления со стороны США и ЕС Приштина пообещала отсрочить применения противоречивого указа на один месяц.
 
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступит посредником на переговорах Вучича и премьер-министра самопровозглашённой республики Альбина Курти в этот четверг. Столтенберг призвал все стороны проявить гибкость на переговорах. Он выразил надежду, что диалог окажется конструктивным.
 
Вучич при этом указал, что ожидает трудных переговоров: «Мы почти ни в чём не согласны». В то же время он отверг обвинение в том, что Сербия «совершает провокации» в Северном Косове, населёном преимущественно этническими сербами. Вместо этого Вучич представил «список провокаций», совершённых косовскими властями в отношении сербского меньшинства. По его словам, под предлогом борьбы с организованной преступностью косовские полицейские зачастую целенаправленно действуют против сербов.
 
Согласно сербской Конституции, Косово, в настоящее время населённое почти исключительно албанским населением, является частью Сербии. После вооружённого восстания косовских албанцев блок НАТО нанёс удар по позициям Югославской народной армии и объектам сербской инфраструктуры, чтобы заставить Сербию отступить. С 1999 по 2008 год сербским краем Косово и Метохия управляла временная гражданская администрация ООН. Сербия не признаёт суверенитета Косова, провозгласившего себя независимым государством в 2008 году, пишет Der Spiegel.
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Der Spiegel Германия Европа
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