Welt: в обострении напряжённости между Сербией и Косовом отчасти виноват и Евросоюз

Как полагают эксперты, на самом деле ЕС отчасти виноват в обострении ситуации между Сербией и Косовом, сообщает немецкий телеканал Die Welt. Диалог между обеими сторонами находится в кризисном состоянии уже не первый год, а ЕС так долго отдавал приоритет другим проблемам, что доверие к его руководящей роли оказалось подорвано.

В тени военных действий на Украине вновь разгорается другой конфликт, который кипит в Европе уже на протяжении многих лет, отмечает Die Welt. Неделю назад на севере Косова прошли акции протеста, сопровождавшиеся перекрытием дорог воинственно настроенными сербами, а полиция в Приштине сообщала о стрельбе.

Причиной развития напряжённости в регионе, населённом преимущественно сербами, являются новые правила въезда — а ЕС, как опасаются эксперты, в целом не в состоянии действовать.

С 1 августа въезд из Сербии в Косово возможен только при наличии временных удостоверений личности, выданных косовскими властями, а также временных косовских регистрационных знаков на автомобилях. Премьер-министр Албин Курти представил это постановление как контрмеру, поскольку Сербия уже много лет не признаёт косовские документы. Под давлением западных дипломатов он отложил реализацию до 1 сентября, но атмосфера остаётся напряжённой.

Сербия не признаёт автономию Косова, которое объявило себя независимым в 2008 году. В телевизионном обращении президент Александр Вучич призвал к сдержанности, но повторил: «Если они не захотят сохранить мир, Сербия победит». Министр иностранных дел Сербии Неманья Старович на этой неделе назвал премьер-министра Косова Курти «геополитическим стервятником» украинского конфликта, предположив, что его поддерживают США и НАТО.

Вучич выставляет себя «защитником сербских интересов», считает Томас Брей, эксперт по Западным Балканам и бывший глава представительства немецкого пресс-агентства DPA в Белграде. «Это хорошо воспринимается избирателями». И ЕС позволяет ему идти своим путём, «потому что он является единственной надеждой ЕС на достижение компромисса по вопросу Косова, приемлемого для сербского населения».

В то же время Вучич ходит по краю геостратегической пропасти, отмечает Die Welt. Это правда, что его страна имеет тесные экономические связи с ЕС: около двух третей торговли Сербии связано с сообществом европейских государств. Идеологически, однако, президент ориентирован на Восток. Сербия осудила российскую спецоперацию на Украине в Генеральной ассамблее ООН, но не присоединилась к западным санкциям. Страна покупает российский газ, от которого она сильно зависит, по дружеской цене, напоминает немецкий телеканал.

Москва, не признающая независимость Косова, охотно поддерживает своего преданного партнёра в кризисе. «Мы абсолютно поддерживаем Сербию», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Этот конфликт играет на руку Владимиру Путину, поскольку даёт возможность «узаконить его собственные колониалистические устремления» и объявить мирные усилия Запада провальными, утверждает Die Welt.

По мнению эксперта по Балканам Бодо Вебера из берлинского аналитического центра Democratisation Policy Council, ЕС, на самом деле, отчасти виноват в обострении ситуации. «Диалог между Косовом и Сербией, который ЕС начал с апрельского соглашения в 2013 году и который должен был привести к урегулированию конфликта и официальному признанию Косова Сербией, пребывает в кризисном состоянии уже около шести лет», — подчеркнул эксперт.

По его словам, приоритет отдавался другим конфликтам, таким как волна беженцев в 2015 году, крымский кризис и нынешний вооружённый конфликт на Украине. «Непрозрачные попытки» бывшего специального представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини добиться от двух стран согласия на сделку по обмену территориями в 2017 году послужили националистическим интересам и подорвали доверие к руководящей роли ЕС.

Это также связано с тем, что Брюссель не может согласовать единую чёткую позицию. «Альянс не действует как единое целое, потому что интересы стран ЕС расходятся слишком сильно», — поясняет эксперт по Западным Балканам. Греция, Кипр, Словакия, Румыния и Испания не признают Косово, потому что опасаются мобилизации направленных на получение автономии движений у себя в стране, заключает Die Welt.