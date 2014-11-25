Defence24
Defence24: Россия обзаводится «кораблями-диверсантами»
В России спустили на воду два новых катера проекта 03160 «Раптор». Министерство обороны официально называет их патрульными, однако, как пишет Defence24, в действительности они предназначены для диверсионных операций. И несмотря на некоторые недостатки данной серии, после модернизаций и улучшений эти катера будут представлять серьезную угрозу для вероятного противника.
Каспаров: От путинской России можно ожидать чего угодно
Российский оппозиционер Гарри Каспаров призвал Запад готовиться к самому негативному сценарию в отношении России, вплоть до военного конфликта. Он сравнил Путина с Гитлером и пояснил, что «диктатора» может остановить только «жесткий ответ». По мнению польского портала Defence24, Запад должен осознать это как можно скорее.