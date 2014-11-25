Defence24: Россия обзаводится «кораблями-диверсантами»

В России спустили на воду два новых катера проекта 03160 «Раптор». Министерство обороны официально называет их патрульными, однако, как пишет Defence24, в действительности они предназначены для диверсионных операций. И несмотря на некоторые недостатки данной серии, после модернизаций и улучшений эти катера будут представлять серьезную угрозу для вероятного противника.