Генерал Ходжес: вывод американских войск из Германии — колоссальная ошибка и удар по единству НАТО

Если информация о выводе американских войск из Германии правдивая, то это исключительно политическое решение американских властей, которое вдобавок станет щедрым подарком для Кремля, уверен американский генерал Бен Ходжес. В беседе с Defence24.pl он выразил надежду, что здравый смысл возобладает, и Германия продолжит быть лидером в натовской программе Nuclear Sharing.

«Прежде всего, на данный момент это просто сообщения, не было сделано никакого официального заявления. Я до сих пор считаю, что это не окончательное решение. Однако, если такое решение уже принято, то это колоссальная ошибка администрации по нескольким причинам», — комментирует возможный вывод войск США из Германии в интервью Defence24.pl американский генерал Бен Ходжес.

По его мнению, способ, которым была передана эта информация, вредит единству НАТО. Отсутствует координация действий с Германией, с командованием НАТО, с другими союзниками. Это совсем не полезно. Во-вторых, если это решение окажется настоящим и окончательным — оно станет подарком для Кремля, который никоим образом не изменил своего поведения для того, чтобы сокращение военных сил США в Европе было оправдано. В отчетах, которые мы видели, говорилось о сокращениях, которые означали снижение мощности в старом свете. В-третьих, военный не видит никакой связи между стратегическим анализом и данными о необходимости такого резкого снижения контингента в Европе почти на 30%.

«Если эти донесения правдивые — то это стало бы на 100% исключительно политическим решением», — добавляет он. При этом Ходжес признаёт, что ему неизвестна настоящая мотивация администрации. «Я думаю, что эта администрация всегда считала, что Германия должна делать больше. Также, как и любая администрация, включая Обаму и его предшественников, что Германия и наши западные союзники должны делать больше. Я думаю, что здесь кроется часть проблемы. Я думаю, что мы также должны помнить о том, что сейчас год президентских выборов в США, а президент обещал, что солдаты вернутся домой из Ирака и Афганистана. Поэтому, возможно, это часть стратегии. Я этого не знаю, я только предполагаю», — добавляет он.

Американский генерал сетует, что многие недооценивают истинные причины, по которым американские солдаты находятся в Германии. Германия — это своего рода логистический и учебный центр, площадка, расположенная в центре Европы, идеально подходящая для проецирования, размещения баз логистики и поддержки. «Эти базы находятся в Германии не для защиты немцев, они являются частью американского вклада в НАТО. Это защищает всех нас, включая Соединённые Штаты», — подчёркивает военный.

Ходжес уверен, что самым надёжным союзником США на данный момент выступает Польша. Она сделала всё возможное в качестве государства-члена НАТО, чтобы укрепить свой военный потенциал, в том числе во время операций в Ираке и Афганистане. При этом он считает, что фундаментом безопасности любой страны выступает НАТО, участники которого обязаны соблюдать принципы коллективной обороны.

Именно поэтому он предполагает, что если бы США решили перебросить свои постоянные базы, это могло бы привести к серьёзной трещине в сплоченности НАТО. «Вполне вероятно, что страны Западной Европы посчитали бы этот шаг нарушением Основополагающего Акта Россия—НАТО», — объясняет военный. «Вот почему я выступаю за то, чтобы мы увеличили присутствие США в Польше, Литве, других странах Балтии и Румынии, используя ротационные части, а не при помощи постоянных баз. Благодаря этому мы избежим проблем, связанных с единством альянса», — добавляет он.



На вопрос о том, противоречат ли постоянные базы в Польше положениям Акта Россия — НАТО, Ходжес ответил: «Если бы мы были в суде во время судебного разбирательства, то Вы бы оказались совершенно правы. Россия по сути отменила действие Основополагающего Акта путём вторжения на Украину и нелегальной аннексии Крыма*(…) Но если мы говорим о сдерживании, 30 странах, связанных обязательствами, его единстве, которое иногда проверяют на прочность разногласия между странами-членами (…) Защита этого единства важнее всего. Я не верю в то, что у этой администрации имеется достаточно воли, чтобы выполнить очень сложную дипломатическую работу — то есть создать среди союзников тот консенсус, что постоянное базирование войск в Польше на руку всем». он не видит предпосылок к тому, чтобы другие страны поверили, что НАТО будет сильнее, и все будут находиться в большей безопасности, если будут созданы постоянные базы в Польше, Румынии, Эстонии, в Латвии и Литве.





Ходжес считает, что в итоге Германия продолжит своё участие в программе Nuclear Sharing, потому что оно снижает риск угрозы безопасности. Поэтому роль немецких лидеров, правительства Германии, состоит в том, чтобы объяснить людям, почему это так важно и почему ядерное сдерживание действительно снижает риск конфликта, и подчеркнуть, что союзники возлагают на Германию роль лидера в этом отношении. К примеру, хорошо бы было, если польские лидеры публично сказали: «спасибо тебе, Германия, так важно, что ты участвуешь в программе Nuclear Sharing, это снижает риск не только для соседей Германии, но и для всех союзников». Если бы они сделали такое заявление, чётко и ясно, что они доверяют немцам и надеются, что те продолжат выполнять свои обязательства, это стало бы очень сильным сигналом.

Ходжес отметил, что на данный момент США нужно позитивное руководство со стороны президента и других лидеров больше, чем что-либо ещё. Позитивное лидерство с целью сплочения страны. В ноябре состоятся выборы, и это голосование, избирательный процесс в США предоставляет гражданам возможность голосовать за другого лидера если они не удовлетворены направлением, в котором движется государство или голосовать за нынешнего лидера, если они удовлетворены. Общество должно уважать результат выборов.

«Вот почему я считаю, что нашим лидерам необходимо немного снизить градус, — подчёркивает он. Нынешняя администрация могла бы быть более эффективной, сотрудничая со всеми её союзниками, включая Германию и Францию. Потому что сегодня нам нужны союзники как никогда. «Кроме того, несмотря на пандемию коронавируса, мы всё еще боремся с прежними угрозами. Россия — это угроза, Китай — представляет собой всё ещё большую опасность, и мы все ещё обеспокоены Ираном и Северной Кореей. Поэтому мы должны лучше работать с нашими союзниками», — резюмирует в интервью Defence24.pl американский генерал Бен Ходжес.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).







