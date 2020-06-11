Polityka: вывод войск США из Германии — подарок для России и холодный душ для Польши

Сокращение численности войск США в Германии — это безусловно подарок для России, сила которой возрастёт без единого потраченного на это рубля, в то время как быстрота и сила реакции НАТО снизится, уверен польский журналист Марек Щверчиньский. В издании Polityka он предполагает, что такая ситуация лишь подтолкнёт Кремль к более решительным действиям, в результате которых в первую очередь пострадает Польша.

Если Дональд Трамп выведет 9,5 тысяч американских солдат из Германии, он нанесёт Североатлантическому альянсу болезненный удар. Неизвестно, что произошло, раз президент США решился на этот шаг, пишет в издании Polityka польский журналист Марек Щверчиньский.

Без серьёзного присутствия армии США в Европе не представляется возможным осуществить ни одну наземную операцию на восточном фланге альянса. Доказательством тому оказалась подготовка к учениям Defender Europe и многим другим, объясняет автор.

При этом он отмечает, что сокращение сил возможно не парализует НАТО, но точно ослабит его позицию. Всё зависит от того, что будет выведено, и в какой степени будет возможно восполнить этот пробел. Точно необходимо будет пересмотреть оборонительные возможности.

При планировании придётся ещё больше полагаться на стратегическую переброску сил из США, если вовлечённость США вообще и далее будет актуальна. Европейцам предстоит предстать перед лицом вызова и ответить себе на вопрос — согласиться ли на относительное ослабление позиции в отношениях с Россией или залатать дыру. В техническом плане это возможно сделать, потому что Европа, по крайней мере на бумаге, обладает эквивалентом американских сил в Германии. «Однако в моральном измерении решение Трампа пошатнёт фундамент НАТО, потому что оно поставит под сомнение роль США в качестве гаранта безопасности», — уверен польский журналист.

Хоть в начале первой избирательной кампании Трамп оспаривал членство США в НАТО, после того как вступил в должность он понял, что НАТО может быть полезным для него. В Европу вернулись американские танки, страны НАТО во главе с США отправили на границу с Россией небольшие контингенты, была возобновлена деятельность Атлантического флота. В воздухе начали кружить американские бомбардировщики. Америка как никогда после окончания холодной войны оказалась вовлечена в военную безопасность НАТО. И хоть резкое решение о выводе войск полностью не перечеркнёт этой активности, оно существенно подорвёт веру в серьёзность этих начинаний, сожалеет автор.

Это поведение комментаторы называют проявлением типичного «трампизма», указывая на его неуравновешенность, импульсивность и предрасположенность к нервным реакциям. Защитники Трампа убеждают, что он всегда говорил о меньшем присутствии Америки в мире, обвинял Европу в том, что она мало тратит на оборону, поэтому ничего странного в том, что он не хочет больше финансировать безопасность богатой и безответственной Германии, нет. А другие, особенно в Польше, прямо-таки радуются тому, что Трамп насолил надменным немцам, и тому, что впоследствии часть выведенных войск будет переброшена в Польшу. По мнению автора это злорадство определённо преждевременное, потому что неизвестно, перепадут ли какие-то американские войска Варшаве. К тому же оно неблагоразумное, потому что как Польша может желать выиграть что-то на разногласиях внутри самого НАТО, если именно единство этого альянса выступает фундаментом её безопасности, добавляет он.

При этом, в статье Щверчиньский обращает внимание на то, что, несмотря на злорадство, польские политики серьёзно обеспокоены сигналами из Вашингтона. То, что в это время Дуда подчёркивает особый характер личных отношений с Трампом, а премьер Польши Моравецкий выражает надежду на переброску части войск в Польшу — не более чем хорошая мина при плохой игре. Ведь жест Трампа ещё более испортит атмосферу в НАТО, осложнит процесс принятия решений и приведёт к тому, что углублённое польско-американское сотрудничество будет восприниматься другими членами альянса со всё большей долей недоверия.

Поэтому польские военные имеют повод для беспокойства. Сокращение сил США в Европе — это безусловно подарок для России, сила которой относительно возрастёт без единого потраченного на это рубля. Быстрота и сила реакции НАТО снизится, тем самым Кремль сможет позволить себе больше. Возможно Европа будет вынуждена больше инвестировать, но в случае такого сценария, это произойдет в результате роста негативного отношения к США. Это в свою очередь ударит рикошетом не по самым богатым западноевропейским державам, а по наиболее подверженным опасности соседства с Россией и не самым сильным странам восточного фланга НАТО, сетует автор.

«Такой подарок готовит нам Дональд Трамп ещё перед выборами. Какие действия он предпримет во время своего второго президентского срока? Пусть он опять изменит мнение. Всё ещё есть шанс на то, что верх возьмёт традиционное понимание вопросов безопасности как ЕС, так и НАТО», — резюмирует в издании Polityka польский журналист Марек Щверчиньский.