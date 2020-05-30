Polskie Radio: Польше хорошо под «ядерным зонтиком» США — но лучше пусть он остаётся в Германии

Варшава настаивает на том, чтобы Германия оставалась в программе доступа к американскому ядерному оружию Nuclear sharing и продолжала прикрывать Польшу от возможной агрессии со стороны России, заявил эксперт из Польского института международных дел Лукаш Кулеша. В интервью Polskie Radio он отметил, что пока любые дискуссии о перемещении ядерного оружия США на польскую территорию преждевременны.

Если Германия на самом деле запустит процесс выхода из программы Nuclear sharing, имеется несколько запасных вариантов, рассказывает в интервью Polskie Radio эксперт из Польского института международных дел Лукаш Кулеша.

В таком случае можно включить в эту программу другие страны и разместить в них ядерное оружие в рамках НАТО, а также использовать авиацию данных стран для перемещения ядерного оружия. Возможен также вариант, согласно которому ядерное оружие останется только в нескольких странах, а новые будут участвовать только в плане его транспортировки, то есть авиацией. С точки зрения Польши, ядерный элемент политики сдерживания НАТО является ключевым. Эксперт объясняет это тем, что Россия, будучи ядерной державой, не только сохранила свой ядерный потенциал, но и всё время его активно модернизирует. Более того, он уверен, что Польша безусловно ратует за то, чтобы Германия и далее была вовлечена в создание ядерного зонтика над Европой, но если вдруг ситуация изменится, Варшава готова частично взять на себя ядерную ответственность НАТО.

При этом эксперт отмечает, что пока Германия не приняла никаких кардинальных решений в плане выхода из программы Nuclear sharing, любые дискуссии о перемещении ядерного оружия США в Польшу преждевременны. Он отмечает, что польские власти никак не отреагировали на слова посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер о вышеупомянутом сценарии. Более того, Кулиша объясняет, что тема ядерного оружия, хоть и не является табу, очень деликатная. Это секретная информация, поэтому на официальном уровне все ведут себя очень осторожно.

«Мы выступаем за сохранение ядерного потенциала. Нынешняя форма ядерного сдерживания, в рамках которого страны с ядерным потенциалом автоматически будут участвовать в любом конфликте с Россией, это для нас относительно хорошее решение», — объясняет эксперт.

«Если что-то случится на восточном фланге альянса, например в одной из балтийских стран, это станет проблемой не только подверженного российской атаке государства, но и остальных стран НАТО, особенно тех, которые обладают ядерным оружием», — добавляет он.

Однако если посмотреть глобально, то именно США и Россия выступают абсолютными лидерами в плане размеров ядерного арсенала. Оценивается, что более 95% ядерного оружия в мире американское или российское, резюмирует в интервью Polskie Radio Лукаш Кулеша.