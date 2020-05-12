Gazeta Prawna: агрессивная политика Москвы — по-прежнему главная угроза для Польши

Стратегию национальной безопасности Польши, подписание которой из-за пандемии коронавируса было отсрочено, сегодня утвердил президент страны Анджей Дуда, сообщает Gazeta Prawna. В беседе с изданием глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что главной внешней угрозой для Польши, как и раньше, выступает Россия, а внутренним угрозам на этот раз было уделено много внимания.

Президент Польши Анджей Дуда подписал сегодня Стратегию национальной безопасности страны. Документ был готов ещё в начале года, но из-за пандемии коронавируса в него пришлось внести поправки, сообщает Gazeta Prawna.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью изданию рассказал о том, что внешние угрозы остаются прежними. «Главными угрозами выступают последствия агрессивной политики России. Наш ответ на это — более сильные связи с НАТО и ЕС», — подчеркнул политик. В документе много говорится о необходимости сохранения единства Запада, в особенности в трансатлантических отношениях: ЕС — НАТО, США — Европа. Новым вызовом для единства Запада выступает также cоперничество между США и Китаем.

Большой акцент, даже, может, больше, чем в плане внешних факторов, был уделён внутренней безопасности и укреплению государственных институтов. Главным вызовом является создание способности государства реагировать на кризисы, которые сегодня сложно определить.

Идея состоит в том, чтобы быстро адаптироваться к меняющимся условиям. «Конечно, у нас есть перечень традиционных угроз, таких как упомянутая российская политика, но мы также должны подготовиться к новым формам и вызовам, которых мы пока не в состоянии увидеть», — объяснил он. «Киберпространство и дилеммы, связанные со сдерживанием, приобретают всё большее значение. Например, американцы в своей доктрине оставляют за собой возможность обычного ответа на атаку в киберпространстве», — добавляет он.

В беседе он также обратил внимание на то, что предыдущую концепцию критиковали прежде всего за то, что в ней, написанной незадолго до «российской агрессии в отношении Крыма»,* не говорилось об этой угрозе в достаточном объёме.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





