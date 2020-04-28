Gazeta Prawna Оригинал

Польский эксперт: даже в эпоху кризиса Россия продвигает свои энергетические интересы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Так как доходы России от нефти были серьёзно ограничены падением цен и спроса, она диверсифицирует источник доходов, сделав ставку на экспорт газа, считает глава Ягеллонского института Матчей Рошковский. В интервью Gazeta Prawna он напоминает, что Россия использовала энергоресурсы для шантажа уже десятки раз, а также наносила ущерб демократии в ЕС, коррумпируя западных политиков.
Польский эксперт: даже в эпоху кризиса Россия продвигает свои энергетические интересы
Reuters

В последние дни в Германии были опубликованы отчёты и опросы общественного мнения, из которых следует, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2»  будет иметь положительные последствия также для Польши, пишет в издании Gazeta Prawna польский журналист Войцех Кшичковский.  

«Россия должна диверсифицировать источник доходов, потому что доходы от нефти были серьёзно ограничены падением цен и спроса», —  сказал глава Ягеллонского института Матчей Рошковский. По его мнению, реклама газопровода «Северный поток — 2» немного забегает вперёд. «Газовый и топливный сектор является важным элементом доходов российского бюджета, и россияне должны как-то спасти ситуацию», —  добавил он.
 
«Помимо нарушения европейской солидарности, мы также имеем дело с тем фактом, что климатическая политика в значительной степени основана на газе в качестве переходного топлива. Россия это прекрасно понимает», —  пояснил эксперт.
 
Как он подчеркнул, Россия к сожалению, коррумпирует и портит демократию, потому что никак иначе не назовёшь трудоустройство бывших ведущих немецких и австрийских политиков на руководящие должности в российских энергетических компаниях.
 
Глава Ягеллонского института напомнил, что Россия использовала энергоресурсы для шантажа уже десятки раз. «Кремль рассматривает энергетические ресурсы как способ оказать давление, показать свою силу, и многие соседи, такие как Грузия, Украина или страны Прибалтики, уже заплатили свою цену или продолжают её платить», — отметил он.
 
Рошковский также заметил, что газ имеет так называемый высокий входной барьер, необходимы большие инвестиции, чтобы импортировать его из другого направления, и в течение многих лет Россия использовала этот момент в Польше, где последующие правительства подписывали очередные контракты на российский газ.
 
Тем временем, проект «Северный поток — 2» ещё не завершён, около 300 км трубопровода по-прежнему не хватает, резюмирует в издании Gazeta Prawna польский журналист Войцех Кшичковский. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Gazeta Prawna Польша Европа
теги
газ ЕС Польша Россия Северный поток
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров