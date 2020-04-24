Экс-министр обороны Польши: мы должны быть готовы к биологической войне

Идея проведения специального саммита НАТО, посвящённого военным и политическим угрозам, связанным с пандемией коронавируса и инструментами по борьбе с ней, очень понравилась бывшему министру обороны Польши Антони Мачеревичу. В беседе с Telewizja Republika он также предупредил об угрозе биологической войны и возможного доминирования Китая в сфере информационных технологий.

«Мы должны принимать во внимание угрозу биологической войны. Вооружённые силы, цель которых заключается в обеспечении безопасности союзников по НАТО, также рассматривают возникновение этого типа военной угрозы», — заявил в беседе с Telewizja Republika бывший министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич.

Политик выразил своё удовлетворение тем, что в настоящий момент рассматривается вопрос проведения специального саммита НАТО, посвящённого военным и политическим угрозам, связанным с пандемией коронавируса и инструментами, которые будут использоваться для борьбы с ней.

«Россия находится в ситуации больших внутренних проблем и шаткой позиции Путина. Наверняка развитие там событий с коронавирусом несравнимо более радикальное, чем то, о котором нам известно. Если Путин решился на своего рода личный карантин, то угроза коронавируса в России должна быть чрезвычайно серьёзной, хотя не следует исключать, что это связано с проявлением внутригосударственных проблем», — объяснил экс-министр национальной обороны Польши.

В интервью польский политик также обратил внимание на то, что если при создании сети 5G будут использоваться китайские технологии, то это может привести к полному контролю всей сферы информационных технологий Пекином.

«Если мы согласимся на преобладание Китая, то тогда мы потеряем независимость. Вторым шагом после пандемии может стать попытка доминирования в сфере информационных технологий», — объяснил он.

«Давайте будем следить за Польшей — это, наверное, один из самых больших вызовов, стоящих перед всеми нами. Как ввиду биологических, так и политических, социальных, экономических и геополитических угроз», — резюмировал в беседе с Telewizja Republika бывший министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич.