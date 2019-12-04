Экс-министр обороны Польши: не будь НАТО, советские войска бы сейчас разгуливали в Каталонии и Португалии

В своей истории НАТО переживало гораздо более драматичные ситуации и конфликты, чем те, с которыми альянс имеет дело сегодня, заявил бывший министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич. В беседе с Radio Maryja польский политик также подчеркнул, что если бы НАТО не было создано, Советский Союз вряд ли бы распался. Скорее всего, произошло бы всё наоборот — западные страны утратили бы свою независимость.

В Лондоне проходит саммит НАТО, приуроченый к 70-летию Североатлантического альянса. Польшу на этом мероприятии представляет президент страны Анджей Дуда. По мнению бывшего министра национальной обороны Польши, члена парламента, Антония Мачеревича, создание Североатлантического альянса предотвратило экспансию советских войск в Западную Европу.





«Если бы Североатлантический альянс не был сформирован в 1949 году, у нас, вероятно, были бы российские войска в Каталонии и, возможно, также в Португалии. Конечно, Советский Союз не развалился бы. Скорее всего наоборот — независимость западных стран была бы разрушена, так же как и центрально-европейские страны были лишены независимости после 1945 года», — заявил депутат партии «Право и справедливость».

Создание НАТО стало результатом инициативы, в первую очередь Великобритании и США, напомнил он.

«Без США и их военного потенциала и финансирования НАТО просто не смогло бы просуществовать столько лет. Почти 70 процентов финансирования поступает от США, когда речь идёт о военном потенциале. Надо сказать, что за последние 2,5—3 года жалобы Дональда Трампа привели к увеличению платежей других членов более чем на 100 миллиардов долларов. Можно сказать, что это неуместно, что именно через Twitter господин Трамп постоянно требует больше денег, но на самом деле он получает своё», — указал бывший министр.

Одной из стран, которая серьёзно относится к выделению более 2% ВВП на оборону, является Польша. По-другому ситуация обстоит, например, в Германии и Франции, добавил он.

Германия в её нынешнем государственном облике росла, развилась, стала чрезвычайно богатым и экономически эффективным государством из-за того, что ей не нужно было платить за армию, что безопасность была гарантирована Соединёнными Штатами, и она считает, что так будет и дальше. Немцы уверены, что им не придётся вкладывать деньги в вооружения, которые они могут потратить на другие цели, потому что Соединённые Штаты будут их всегда защищать, объяснил Мачеревич.

Второй вопрос, который хоть и имеет меньшее значение, но является общей проблемой для Германии и Франции, — это своего рода их уязвимость для российской геополитической активности, целью которой является создание так называемого континентального альянса. Это своего рода соглашение, которое свяжет Францию ​​и Германию с Россией, чтобы изгнать США из евразийского континента и создать «нео-социалистическое соглашение», добавил он.

Антони Мачеревич также подчеркнул, что в своей истории НАТО переживало гораздо более драматичные ситуации и конфликты, чем те, с которыми альянс имеет дело сегодня.

«Я хотел бы напомнить вам, что на рубеже 50-х и 60-х годов президент де Голль вывел Францию ​​из военных структур НАТО. Можно сказать, что это проложило путь для экспансии России и для создания реальной угрозы для Западной Европы. Позже произошла турецко-греческая война. Этот конфликт всё ещё открыт, потому что Кипр всё ещё разделён. Два члена НАТО вели войну друг против друга и фактически всё ещё находятся в состоянии серьёзного конфликта. Сегодняшняя ситуация, когда дело доходит до таких высказываний господина Макрона или господина Эрдогана, не чревато какими-либо быстрыми последствиями, но развитие франко-германского альянса с Россией в долгосрочной перспективе представляет собой реальную проблему, в которой Польша должна отдавать себе отчёт», — резюмировал политик.