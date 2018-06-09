Dziennik.pl: назвав Польшу «бедным родственником Европы», Мачеревич подыграл Путину

Скандальные заявления экс-министра обороны Польши Антония Мачеревича на тему ЕС вызвали немалый переполох среди польских политиков. Так, его призыв к Польше покончить со статусом «бедного родственника Европы» и войти в альянс с США в Варшаве назвали подарком для Путина, пишет Dziennik.

В Польше разразилась буря после последних выступлений Антония Мачеревича. Бывший глава Министерства национальной обороны страны счёл, что Польша вовсе не обязана быть обречена на союз с Брюсселем. В качестве альтернативы ЕС он указал на союз государств Центральной и Восточной Европы с США, пишет Dziennik.

Антоний Мачеревич среди прочего отметил, что, сколь бы ни была эффективна ротационная способность войск США, с политической точки зрения, гораздо ценнее постоянная база. Он также утверждает, что эту идею поддерживает часть государств НАТО, однако против неё выступает Германия. По мнению Мачеревича, Берлин считает, что такая конфигурация подвергла бы сомнению их стратегию, основывающуюся на сближении с Россией и хороших отношениях с США.

«Германия хочет, чтобы мы одобрили проект «Северный поток — 2», согласились с тем, что поляки в Германии не получат статус меньшинства, а также отказались от поддержки Украины», — перечисляет бывший министр обороны Польши.

Как он говорит, это подрывает геополитику Польши и подвергает сомнению её статус.

Поэтому, хотя он и признаёт, что ЕС имеет свои хорошие стороны и Польша должна ими воспользоваться, следует отдавать себе отчёт в ограничениях, с ним связанных. «Только показывая ЕС альтернативу, можно получить максимальную выгоду. Такой альтернативой мог бы стать союз государств Центральной и Восточной Европы в союзе с США. Мы не обречены на Брюссель, они не должны к нам относиться, как к бедным родственникам», — подвёл итог Мачеревич.

Эти слова вызвали лавину критики со стороны оппозиции, подчёркивает Dziennik. По мнению депутата Михала Стасиньского из партии «Гражданская платформа», такие высказывания — это явный саботаж и подарок Путину. В свою очередь генерал Станислав Козей написал в Twitter, что высказывания вице-главы ПИС — это государственное преступление. А бывший глава МИД Гжегож Схетина отметил, что если Антоний Мачеревич будет определять стратегию польской внешней политики, то все поляки окажутся на краю катастрофы. На вопрос «Действует ли Мачеревич под влиянием российской агентуры», тот отрезал: «Его решения и политический путь абсолютно подтверждают эти обвинения». Затем он призвал соответствующие службы, чтобы они просветили насчёт прошлого бывшего главы Министерства национальной обороны Польши, резюмирует портал.