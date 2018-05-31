RP: Польша бьёт тревогу — ЕС охватило желание перезагрузки отношений с Россией

Напряжённые отношения ЕС с США привели к тому, что Европа начала искать в России если не союзника, то по крайней мере партнёра, пишет польский публицист Анджей Талага. И для Польши такая тенденция не сулит ничего хорошего, потому что, по словам журналиста, чем отношения Варшавы с Москвой лучше, тем это хуже для безопасности Польши.

«В последние недели политики государств Европейского союза наперегонки стремятся вернуться к нормальным отношениям с Москвой, и Польша всё больше отстает от этого хора Евросоюза», — пишет в издании Rzeczpospolita польский публицист Анджей Талага.

«Но не исключено, что и у нас в конце концов родится соблазн перезагрузки отношений с Россией, хотя бы в рамках приглушения споров с ЕС. Было бы хорошо задушить его в зародыше, потому что — как это ни парадоксально, но чем наши отношения с Москвой лучше, тем это хуже для безопасности Польши», — объясняет он.

Председательствующая в ЕС Болгария хочет возвращения к проекту газопровода «Южный поток», который в 2014 году она сама заблокировала. На повестке дня значится также строительство россиянами атомной электростанции в этой стране, рассказывает автор. Германия, в свою очередь, форсирует строительство проекта «Северный поток — 2». И в этом её поддержала Европейская комиссия, объявив примирение с «Газпромом», против которого в 2012 году она возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Итальянские партии «Лига» и «Движение пяти звёзд» при формировании правительства внесли в коалиционный договор в качестве цели отмену санкций ЕС по отношению к России. Конечно, коалиция не может принять власть из-за сопротивления президента Италии, но после новых выборов она станет ещё более сильной и российский вопрос не исчезнет из её повестки дня, продолжает он. Франция видит в Путине союзника в споре с США по вопросу возобновления санкций в отношении Ирана, похоже себя ведёт и канцлер Меркель, хоть и более сдержанно. Впрочем, в последнее время они оба встретились с Путиным. «Лёд еще не растоплен, но определённо уже не осталось и следа от изоляции Путина на международной арене», — уверяет автор.

Масла в огонь подливает спор между ЕС и США. В воздухе висят таможенные налоги на европейскую сталь и алюминий, которые определённо приведут к европейским ответным мерам. Может стать ещё хуже, если США ударят санкциями по европейским компаниям, торгующим с Ираном, а также вовлечённым в строительство проекта «Северный поток — 2». А такие предупреждения прозвучали из уст самого президента Трампа и ведущих политиков американской администрации, предупреждает публицист.

«В такой ситуации классический принцип балансирования в международной политике подсказывает главам ведущих государств Евросоюза искать в России если не союзника, потому что это слишком далеко идущее упрощение, то хотя бы партнёра. Через месяц ЕС должен решить, продлит ли он санкции, введённые по отношению к России за аннексию Крыма. Явно, в этот раз он их продлит, но уже в конце года, когда он должен будет сделать это снова, — вряд ли», — считает автор.

В этом «хоре певцов» нормализации отношений с Россией почти «без эха» прошёл доклад международной комиссии по крушению малайзийского пассажирского самолёта над Украиной, доказывающий, что не сепаратисты, а регулярная российская армия была ответственна за эту трагедию, добавляет он.

«Если жизнь почти полторы сотни граждан ЕС, убитых Россией, не останавливает настроений перезагрузки, сложно ожидать, что это могли бы осуществить предостережения, поступающие со стороны Польши и Прибалтийских стран», — сожалеет публицист.

«Мы становимся всё более одинокими. Однако это не является поводом для того, чтобы идти путём Франции, Германии или Болгарии, не вспоминая о Венгрии, и искать согласия с Путиным. Мы ничего от этого не выиграем. Газ или нефть Россия и так будет нам продавать, потому что она хорошо на этом зарабатывает, а российский рынок не является особенно существенным для польского экспорта. Зато можем многое потерять», — подчёркивает он.

Если бы наступила нормализация отношений с Россией, было бы сложно агитировать польское общество за увеличение налогов на оборону. Исчезнет причина для размещения на нашей территории батальона НАТО и американской бригады. Уже не будет причины, по которой государства Западной Европы должны были бы увеличивать оборонные бюджеты до уровня 2% от ВВП. Нормализация решительным образом отразилась бы на концентрации внимания Европы исключительно на южном отрезке безопасности — борьбе с терроризмом и нелегальной эмиграцией, считает автор. Сложнее было бы также Польше мобилизовать Запад для поддержки украинской независимости, добавляет он.





«Кроме временных экономических и имиджевых выгод, не видно никакой пользы от нормализации отношений с Россией. Как раз наоборот, она принесла бы исключительно потери. Значительно выгоднее настоящее состояние напряжения и недоверия», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский публицист Анджей Талага.