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TVP Info: глава МИД Польши посетовал на сложность диалога с Россией – с ней нельзя говорить на неудобные темы

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Отношения с Россией находятся в глубоком кризисе из-за её агрессивного поведения, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович. Как он отметил в интервью TVP Info, ничего не указывает на какие-либо перемены. Вести диалог с Москвой сложно, поскольку она не любит неудобных тем.
TVP Info: глава МИД Польши посетовал на сложность диалога с Россией – с ней нельзя говорить на неудобные темы
Reuters
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович уверен, что отношения с Россией остаются в глубоком кризисе. Об этом он заявил на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве, сообщает TVP Info.
 
«В поступках и всё еще агрессивной позиции Москвы не появились никакие элементы, которые бы оправдывали смену позиции альянса, названной «варшавским компромиссом». Он означает последовательное сдерживание России и одновременную готовность к диалогу в зависимости от изменений её активности на международной арене», — объяснил он, признав при этом, что недавнее применение химического оружия на территории Великобритании точно такой ожидаемой переменой не было. 
 
Он добавил, что нельзя не затрагивать в переговорах неудобные для России темы, такие как «аннексия» Крыма, война в Донбассе или нерешённый вопрос возвращения оболомков польского самолёта Ту-154, который разбился в апреле 2010 года на российской территории. В этой авиакатастрофе погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский.
 
Глава МИД также заявил, что российско-украинский конфликт является самым важным отправным пунктом для политики безопасности Польши. Он добавил, что Польша — единственная страна Европейского союза, которая одновременно граничит с агрессором и жертвой этой агрессии, резюмирует TVP Info.
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источник
TVP Info Польша Европа
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