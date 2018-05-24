Wyborcza: на виду у всего мира Путин «вербует» европейских лидеров

Несмотря на то что с момента президентских выборов в США Москва хотела говорить об Украине прежде всего с американцами, сейчас ситуация кардинально изменилась, пишет польский журналист Вацлав Радзивинович. В издании Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что теперь Владимир Путин делает ставку на Европу. А визиты лидеров Германии и Франции дают основание говорить россиянам, что их страна победоносно выходит из международной изоляции.

Владимир Путин вербует европейцев — пришло время и для Макрона. Ведь российский лидер не прекращает прикладывать усилия к тому, чтобы убедить рассоренных с США европейцев в том, что его страна может стать для них полезным союзником. В четверг он будет это делать во время встречи с прибывшим к нему Эммануэлем Макроном, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.

В прошлую пятницу он очень гостеприимно принимал с теми же намерениями не питающую к нему симпатии — впрочем, это взаимно — Ангелу Меркель. Встреча прошла в летней резиденции Путина в Сочи. Кажется, он был даже слишком гостеприимен, потому что вопреки протоколу подарил госпоже Меркель прекрасно подходивший к её костюму букет из роз и камелий. Меркель приняла его с радостью, хотя СМИ сочли этот жест неподобающим и сексистским. «Однако это мелочи. Важным оказалась тема разговоров и предложения, сделанные госпоже Меркель хозяином», — подчёркивает польский журналист.

Они разговаривали среди прочего об Иране и расторгнутом Дональдом Трампом ядерном соглашении с Тегераном. Москва хочет вопреки американцам сохранять связи с иранцами и таким образом поддержать европейцев, которым невыгодно присоединение к американским санкциям, введённым Соединёнными Штатами, объясняет Радзивинович.

«Следовательно, Путин призывал Берлин и другие европейские столицы осмелиться вести независимую политику, то есть не слушать указаний из-за океана», — подчёркивает автор.

Во время встречи президент сделал неожиданный поворот в теме Украины. Он поддержал давнюю инициативу европейцев, которая касалась ввода на всю территорию захваченного пророссийскими сепаратистами украинского Донбасса сил ООН для охраны находящихся там наблюдателей ОБСЕ. Ранее Россия давала зелёный свет для размещения «голубых касок» только на линии прекращения огня. Сейчас Путин вторил немецкому гостю, подтверждая, что единственным путём для разрешения украинского конфликта является соблюдение минского формата, то есть соглашений, заключённых в белорусской столице три года тому назад лидерами Франции, Германии, России и Украины.

А ведь со дня президентских выборов в США Москва хотела говорить об Украине прежде всего с американцами, которые, по её мнению, управляют политиками в Киеве. Самым важным уровнем разговоров, которые вела Россия по этому вопросу, были встречи специальных представителей Кремля и Белого дома — Владислава Суркова и Курта Волкера, напоминает Радзивинович.

«Однако в отношении Сирии Путин может предложить Европе немногое», — уверен журналист. В Сочи случился небольшой переполох, когда во время пресс-конференции с Меркель всплыла тема «декрета номер 10», при помощи которого подопечный Москвы, президент Сирии Башар Асад, по сути, конфискует имущество 10 млн сирийских беженцев. Этот большевистский шаг ведёт к тому, что сирийцам, спасающимся от войны, к примеру, в Германии, будет некуда возвращаться, добавляет он.

В четверг и пятницу хозяин Кремля будет пытаться очаровать президента Франции, уверяет в своей статье Радзивинович. Вот уже несколько дней героем московских СМИ является один из предшественников Макрона, президент Шарль де Голль. Телевидение рассказывает россиянам, каким он был самостоятельным, независимым, как утирал нос пытающимся навязать ему собственную волю американцам.

С Макроном Путин тоже постарается договориться на тему совместного противостояния санкциям, введённым США в отношении Ирана, возвращения к Минским соглашениям и отстранения Вашингтона от вопросов Украины.

«Каким бы ни был результат этих переговоров, Макрон уже оказал россиянам огромную услугу», — подчёркивает журналист. Он согласился быть гостем ежегодного Петербургского экономического форума, который представляется как огромное событие с участием тысяч бизнесменов. Его результатом, как объявляют организаторы, должно как всегда стать подписание контрактов на миллиарды долларов США, о чём спустя несколько дней уже никто даже не вспомнит.

В последние годы у хозяев форума появилась проблема: им не удаётся заманить в Петербург важных политиков. Даже китайцы особо не видят смысла участвовать «в бесполезной встрече». А без звёзд форум гаснет.

«На этот раз мероприятие украсит своим присутствием один из двух главных лидеров Европы, и уже только это россияне припишут себе как большой успех и доказательство того, что их страна победоносно выходит из международной изоляции», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.