TVN24: в Германии больше не хотят видеть Россию за железным занавесом

В Германии проживает 3 млн человек родом из бывшего СССР или России. Эта влиятельная группа избирателей выступает категорически против любой изоляции России, сообщает TVN24. Впрочем, такую точку зрения разделяет и множество немцев, включая Ангелу Меркель, которая явно способствует, а не препятствует строительству газопровода «Северный поток — 2», сообщает TVN24.

Берлин — это дом почти для 200 тысяч россиян и лиц родом из бывших стран СССР. Во всей Германии их 3 миллиона. Это огромная и влиятельная группа, которая не хочет новой холодной войны с Москвой и считает, что санкции Евросоюза, введённые по отношению к Кремлю, должны быть отменены, а Ангела Меркель во время завтрашней встречи с Путиным должна вернуться к тесному сотрудничеству с Россией.

МАРТИНА БЕЛИКОВА, российская студентка: У меня есть возможность здесь учиться и работать. И мне нравится это. Я не хочу больше железного занавеса, когда не было шанса выехать за границу. Считаю это ужасным, и я уверена в том, что мы должны разговаривать друг с другом.





ПЕТРА ПАУ, вице-глава бундестага: В моём избирательном округе у меня есть по крайней мере 30 тысяч человек, которые родом из Советского Союза или России. Они очень переживают из-за перспективы новой холодной войны. Они хотят спокойно жить и работать в Германии.

Похожим образом думает очень много немцев. В такой атмосфере Ангела Меркель встретится в пятницу в Сочи с Владимиром Путиным. Одной из важнейших тем переговоров будет энергетическое сотрудничество обеих стран. Как раз начались работы по строительству спорного газопровода «Северный поток — 2». Против этой инвестиции выступают Польша, Украина, Прибалтийские страны, но Москва и Берлин твёрдо заявляют о том, что газопровод будет строиться в соответствии с планом.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Но в том, что «Северный поток — 2» необходим, никаких сомнений нет. Это экономически абсолютно оправданный и выгодный для Европы проект.

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Мы сделаем всё, чтобы объяснить, на чём основывается эта инвестиция, и чтобы в будущем она не вызывала ненужных эмоций.

Строительство газопровода из России в Германию в обход Украины приведёт к тому, что эта страна перестанет играть транзитную роль для российского экспорта газа в Европу и закончится её прибыль по этой статье. Это угроза для энергетического обеспечения и стабильности Европы, предостерегают Соединённые Штаты и угрожают санкциями компаниям, связанным со строительством «Северного потока — 2».

САНДРА ОУДКИРК, замглавы отдела Госдепартамента по энергетической политике: Соединённые Штаты применяют столько силы убеждения, сколько это возможно, чтобы остановить этот проект. Эта инвестиция может усилить вредоносное влияние России в Европе.

Политика толкает Меркель в объятия Путина — так комментируют это немецкие журналисты. Есть ещё одна тема, которая связывает обе страны, — выход Америки из ядерного соглашения с Ираном. Но ни Россия, ни Германия не намереваются этого делать, несмотря на угрозу очередных американских санкций, и будут в том же самом убеждать остальные стороны: Великобританию, Францию и Китай.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Мы вели переговоры больше десяти лет, чтобы достичь этого соглашения. Единогласно его одобрил Совет Безопасности ООН. Договор неидеален, но Иран придерживается обязательств в соответствии с этим документом. Мы считаем, что отказ от соглашения является ошибкой, он подвергает сомнению существующий международный порядок.

Канцлер Меркель убеждает, что партнёрство с Америкой есть и останется самым важным, но у комментаторов нет сомнений в том, что единство Запада разрушается.

Цезари Грохот, «Факты».

Дата выхода в эфир 17 мая 2018 года.