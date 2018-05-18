Welt: Трамп вбивает клин между США и Европой — Путин в выигрыше

Вбивая клин между США и Европой, Дональд Трамп делает Владимира Путина вновь великим, предупреждает Welt. Меркель, Макрон, Абэ едут к президенту России. Как отмечает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер, сегодня глава Кремля опять пользуется спросом и все хотят переманить его на свою сторону.

Кристоф, можно ли сказать, что конфликт между США и ЕС из-за атомной сделки действительно приносит пользу Владимиру Путину? Ну или другими словами: Make Trump Putin great again?* (Трамп делает Путина вновь великим? — ИноТВ).

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Я считаю, что в каком-то смысле Трамп действительно делает Путина вновь великим. Некоторые и вовсе утверждают, что Трамп и вправду — закадычный друг Путина. Почему?

Своей политикой в отношении Ирана Трамп в настоящий момент вбивает клин между США и Европой. И Владимир Путин, конечно же, использует в своих интересах образовавшийся вакуум. В Путине вновь нуждаются. Сегодня сюда (в Сочи. — ИноТВ) приезжает госпожа Меркель. В этом месяце также приедут Макрон и Абэ на экономический форум в Санкт-Петербурге. Все хотят переманить Путина на свою сторону. Все попытки, так сказать, загнать Россию в изоляцию из-за Сирии и кризиса на Украине закончились провалом. Учитывая всё это, можно действительно сказать, что Трамп делает Путина вновь великим.

Дата выхода в эфир 18 мая 2018 года.

* Намёк на известный предвыборный лозунг Трампа «Make America great again» — Сделаем Америку вновь великой (прим. ИноТВ).