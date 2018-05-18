WSJ: давлением на Меркель Трамп пытается остановить «Северный поток — 2»

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на канцлера Германии Ангелу Меркель с целью остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Как отмечает газета, в случае если Берлин откажется от поддержки этого энергопроекта, Трамп обещает найти способ для предотвращения торговой войны между Германией и США.

Президент США Дональд Трампа оказывает давление на Германию, чтобы та остановила крупную газовую сделку с Россией, обещая, что таким образом Вашингтон и Берлин смогут предотвратить торговую войну, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова немецких, американских и европейских чиновников.

По их данным, в апреле Трамп заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что Берлин должен отказаться от поддержки газопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ будет поступать в Европу через Балтийское море. В случае если Германия так и поступит, США начнут переговоры с ЕС по поводу заключения нового торгового соглашения.

По мнению The Wall Street Journal, такой шаг Вашингтона отражает его жёсткую торговую политику. В частности, она способствует росту напряжённости в отношениях между Европой и США, а также увеличивает опасения того, что Германия пострадает от американских торговых пошлин, так как она крайне сильно зависит от экспорта, в том числе машин.

«Дональд Трамп — это специалист по заключению сделок. Сделка будет заключена, если кто-нибудь в Германии встанет и скажет: «Помогите нам ещё немного с защитой нашей автомобильной промышленности... а мы вам поможем с «Северным потоком — 2», — сообщил один американский чиновник.

Кроме того, высокопоставленный американский дипломат Сандра Удкирк по этому поводу заявила, что США могут наложить санкции на российский газопровод, ставя таким образом под удар любую компанию, которая участвует в его строительстве.

Очевидно, как отмечает издание, Вашингтон выступает против этого газопровода, считая, что из-за него Украина и европейские союзники США станут более податливыми к давлению Москвы. Помимо этого немецкие чиновники полагают, что США также стремятся заменить Россию в качестве поставщика газа в Европу.

«В принципе, мы открыты для таких предложений, однако остаётся вопрос объёмов и цены газа, который сможет поставлять Америка», — заметил один немецкий чиновник.

Хотя Меркель по-прежнему поддерживает проект газопровода, она заявила, что ЕС согласен на «более тесное сотрудничество» в энергетической сфере в обмен на отмену пошлин на сталь и алюминий.

Ранее Трамп открыто раскритиковал «Северный поток — 2». «Германия присоединяется к российскому газопроводу. Она будет платить России миллиарды долларов за энергию. Это неправильно», — заявил американский лидер.

Однако соглашения Берлина и Вашингтона по «Северному потоку — 2» может быть недостаточно для решения торговых споров, так как для начала обсуждения этих проблем члены ЕС должны дать европейским чиновникам мандат на начало формальных переговоров с США — и это учитывая, что далеко не все европейские страны заинтересованы в новом соглашении.

Несколько американских администраций подталкивали Европу и особенно Германию к созданию инфраструктуры, необходимой для принятия поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Однако американский СПГ, который необходимо будет возить через Атлантику, обойдётся гораздо дороже российского газа. По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, знакомого с ситуацией, российский газ обходится Европе, по крайней мере, на 20% дешевле американского.

«Похоже, что стратегия Трампа состоит в том, чтобы заставить нас покупать более дорогой газ, однако до тех пор, пока СПГ не конкурентоспособен, Европа не согласится с таким вымогательством и не будет платить баснословных денег», — отметил он.

Планы Германии по постройке газопровода беспокоят как Украину, так и некоторых членов ЕС, которые опасаются, что этот энергопроект позволит президенту России Владимиру Путину контролировать поставки газа. Однако до сих пор в Берлине эти опасения не принимали в расчёт.

Однако с учётом давления со стороны Вашингтона и опасности торговой войны Меркель на переговорах с Путиным попытается добиться компромисса, который устроит как американцев, так и европейцев.

В частности, по словам одного европейского чиновника, она попытается заключить с российским президентом сделку, по условиям которой транзитный маршрут через Украину продолжит функционировать даже после открытия «Северного потока — 2» в 2019 году.