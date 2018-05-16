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Deutschlandfunk: в «Северном потоке — 2» политики уже больше, чем экономики

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Правительство ФРГ долго уверяло, что «Северный поток — 2» является исключительно «бизнес-проектом», в который политика не вмешивается. Но время показало, что политическое измерение здесь уже не спрячешь, пишет Deutschlandfunk. Нынешнее турне министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера должно подготовить почву для поиска компромиссной «общей концепции» на предстоящей встрече Меркель и Путина, поясняется в статье.
Deutschlandfunk: в «Северном потоке — 2» политики уже больше, чем экономики
Reuters

Немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер в ходе своих визитов в Киев и Москву хочет попытаться оценить возможность «компромиссов», о которых лидеры двух стран Владимир Путин и Ангела Меркель могли бы объявить на предстоящей в конце недели встрече в Сочи, пишет Deutschlandfunk. И ключевым вопросом при этом станет проект трубопровода «Северный поток — 2», отмечается в статье.

Этот газопровод, как и его предшественник «Северный поток — 1», должен пройти через Балтийское море от Санкт-Петербурга до Грайфсвальда, и планируется, что уже с 2020 года он позволит транспортировать до 55 млрд кубометров газа в год. «Долгое время правительство ФРГ как молитву повторяло, что новый трубопровод — это бизнес-проект, в который политика не вмешивается. Однако в последнее время всё изменилось, и политическое измерение «Северного потока — 2» больше не спрячешь», — сообщает Deutschlandfunk.
 
Поэтому сейчас речь идёт об «общей концепции», которая должна свести воедино самые различные интересы. Именно об этом заявил Петер Альтмайер перед вылетом в Киев: «Моя задача состоит в том, чтобы мы в период предстоящих перемен в энергетической политике нашли общую концепцию, с которой могли бы жить все государства в ЕС, Россия и Украина», — цитирует Deutschlandfunk слова немецкого министра.
 
Однако при поиске этой «общей концепции» в Киеве в первую очередь поднимают вопрос о проблемах Украины, которая опасается, что её «оттеснят в сторону». Ведь когда оба «Северных потока» заработают на полную мощность, то проходящие через территорию Украины газопроводы фактически больше не понадобятся или почти не будут использоваться — по крайней мере, об этом уже неоднократно заявляла Москва, говорится в статье.
 
В таком случае Киев потеряет ежегодные транзитные сборы, размер которых достигает в настоящее время $2 млрд, и на фоне серьёзных экономических проблем для Украины это будет весомая потеря. Здесь есть и политическая составляющая, полагает Deutschlandfunk: «С точки зрения правительства в Киеве, эскалация конфликта с Россией из-за Крыма и Восточной Украины в настоящее время откладывается, поскольку Россия пока зависит от транзита газа через Украину. Если после ввода в эксплуатацию балтийского трубопровода эта зависимость отпадёт, то конфликт в Восточной Украине может вновь обостриться», — подчёркивается в статье.
 
На этом фоне министра экономики ФРГ ожидает «не самая простая миссия», учитывая, что остаётся совсем немного времени на поиски решения, которое удовлетворило бы все стороны, пока «Северный поток — 2» не будет введён в эксплуатацию. При этом следует учитывать не только позиции России и Украины, но и тот факт, что в этом многомиллиардном проекте российского «Газпрома» участвуют и крупные немецкие концерны, такие как Wintershall и Uniper, отмечает автор.
 
Трубы уже изготовлены, однако начало строительства затягивается: Еврокомиссия по-прежнему отклоняет этот проект, в том числе из-за опасений, что после его реализации зависимость Европы от российских поставок газа станет слишком велика, говорится в статье. «Северный поток» фактически «раскалывает» Евросоюз, констатирует Deutschlandfunk: «Одни страны, такие как Германия, этот проект фактически хотят. А другие, например, Польша или Прибалтийские страны, чувствуют себя обойдёнными. Для США этот трубопровод тоже «как бревно в глазу», потому что европейцы, и прежде всего немцы, заключают всё новые сделки с путинской Россией, в то время как США как раз занимаются новыми санкциями».
 
Как быть со всем этим, Альтмайер тоже должен выяснить в Москве, сообщается в статье. «Речь идёт о том, чтобы обезопасить энергоснабжение Европы. При этом надо учитывать интересы Украины — и, несмотря на имеющиеся разногласия, заключать соглашения с Россией о том, какие шаги мы сделаем в следующие годы», — заявил немецкий министр накануне визита. «В переводе это означает: Германия хочет продолжать бизнес с Россией там, где это возможно, но не затушёвывать при этом политические разногласия», — заключает Deutschlandfunk.

 

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