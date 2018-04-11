Bild: в споре о «Северном потоке — 2» Меркель предложила Порошенко «успокоительную таблетку»

Транзит российского газа «стратегически важен» для Украины, поэтому нельзя допустить, чтобы он сократился из-за газопровода «Северный поток — 2», заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с Петром Порошенко. Однако, по словам немецкого политика Клаудии Мюллер, заявления Меркель представляют собой лишь «успокоительную таблетку» для Киева, так как реальное решение этого вопроса требует либо «наложения вето на строительство газопровода», либо заключения специальных соглашений с «Газпромом».

Канцлер Германии Ангела Меркель вмешалась в спор о газопроводе «Северный поток — 2» и «пошла на конфликт» с Владимиром Путиным, пишет журналист Bild Юлиан Рёпке. «Нельзя допустить, чтобы из-за «Северного потока — 2» Украина больше не имела никакого значения в транзите газа», — заявила Меркель после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине. Речь идёт «не только об экономическом проекте, должны учитываться также политические факторы», подчеркнула канцлер. Зависимость от российского газа «так или иначе сохранится», однако для Украины речь идёт об источнике дохода, и для неё этот вопрос имеет «стратегическое значение». Поэтому реализация проекта «Северного потока — 2» невозможна, «пока не будет ясна дальнейшая транзитная роль Украины», добавила Меркель.

Как пишет Рёпке, прямая транспортировка газа из России в Германию ослабит стратегическое и экономическое значение стран транзита, в том числе Украины. Импорт российского газа на Украину существенно понизился уже после запуска первого «Северного потока». Перед своим визитом в Германию президент Украины Порошенко жёстко раскритиковал газопровод. «Северный поток — 2 — это чисто политический проект, финансируемый Россией», — заявил политик.

Депутат зелёных в бундестаге Клаудия Мюллер одобрила изменение курса Меркель. «Я рада критическим высказываниям канцлера в адрес России по этой теме», — заявила Мюллер. Однако слова Меркель вряд ли представляют нечто большее, чем «успокоительную таблетку» для Украины, добавила политик. Если Меркель хочет, чтобы её заявление имело последствия, то правительство Германии должно либо наложить вето на «Северный поток — 2», либо заключить с «Газпромом» соглашения, в которых был бы оговорён минимальный объём транзита для Украины.

«Учитывая общую политическую ситуацию, реализация проекта должна быть более чем сомнительной. Нельзя с одной стороны применять санкции, а с другой — поощрять Кремль престижным проектом», — отметила Мюллер. По словам политика, «Северный поток — 2» — это «не чисто экономический, а крайне политический проект, в том числе и потому, что с российской стороны мы имеем дело не с независимым экономическим предприятием».

В конце марта Пётр Порошенко назвал сторонников «Северного потока — 2» «сообщниками России в её гибридной войне» и охарактеризовал газопровод как «серьёзную опасность для Украины». Из-за его строительства Киев потеряет $2 млрд от транзита российского газа. Кроме того, «Газпром» сократит поставки газа из Европы на Украину и тем самым «ослабит страну». «Для России «Северный поток — 2 — это инструмент для оказания политического давления», — резюмировал президент Украины.