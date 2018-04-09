Порошенко: в отличие от Украины Россия для Европы — «крайне ненадёжный партнёр»

Для ЕС Россия — «крайне ненадёжный партнёр», причём не только в энергетическом секторе, заявил президент Украины Пётр Порошенко в интервью Handelsblatt. Проект же газопровода «Северный поток — 2» украинский лидер и вовсе назвал «политической взяткой» Европе за лояльность к Москве.
Российская Федерация для Европейского союза — «крайне ненадёжный партнёр», причём не только в энергетическом секторе, заявил президент Украины Пётр Порошенко в интервью немецкой газете Handelsblatt.
«Северный поток — 2» — это чисто политический проект, который финансирует Россия. Извините меня за столь резкие слова, но «Северный поток — 2» — это политическая взятка за лояльность к Российской Федерации, попытка ввести против Украины экономическую и энергетическую блокаду и нанести нам значительный ущерб. Экономически обоснованной базы у проекта нет», — выразил уверенность украинский лидер.
Зачем Евросоюзу «Северный поток — 2», когда «есть гораздо более дешёвый украинский транзитный трубопровод», отметил Пётр Порошенко.
«Его можно дёшево и без особого труда модернизировать. Сегодня он в состоянии транспортировать до 100 миллиардов кубических метров газа в год. В 2017 году было около 95 миллиардов: тем самым транзит газа увеличился на 15 процентов (по сравнению с прошлыми годами. — ИноТВ)», — пояснил президент Украины.
В ходе интервью Порошенко категорически не согласился с утверждением журналиста Handelsblatt, что многие в Европе считают Украину ненадёжной страной для транзита газа.
«Мы делаем всё, чтобы продемонстрировать, что на Украину можно положиться. Когда в начале марта Россия вновь перекрыла нам газовый кран, я как президент призвал свой народ экономить энергию: чтобы таким образом обеспечить транзит газа в Европу в полном объёме, не забирая себе при этом ничего. Мы выполняем взятые на себя обязательства. Украина — абсолютно надёжный партнёр», — констатировал украинский лидер.
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