Die Welt: «Газпром» ищет свободы от ЕС в объятиях китайского дракона

Европа смогла существенно ослабить свою зависимость от российского газа — и теперь скорее «Газпром» попал в зависимое положение от Европы, пишет Die Welt. И концерн уже делает первый шаг к «освобождению», бросаясь в объятия «взлетающего дракона» Китая, но пока что это небольшой прогресс, отмечает автор статьи Эдуард Штайнер.

Газопровод «Сила Сибири» — это одна из самых крупных строек в мире, пишет Die Welt. Российский концерн «Газпром» активно работает над реализацией этого проекта и регулярно отчитывается об успехах, отмечает автор статьи Эдуард Штайнер. На данный момент проложено около 1630 км труб. В конце работ длина всего объекта составит 3 тыс. км, и Россия впервые сможет поставлять свой газ в Китай.

Это станет важной вехой в отношениях двух супердержав, подчёркивает автор, а также приятным для «Газпрома» событием, ведь компания уже давно пытается показать Европе, что, в случае если Запад откажется от увеличения газовых поставок из России, она сможет найти других покупателей на мировом рынке.

У российского концерна пока не получается договориться о строительстве новых газопроводов и увеличении экспортных объёмов в Европе, объясняет Штайнер. Брюссель прибегает к самым «изворотливым юридическим трюкам», чтобы помешать реализации проекта «Северный поток — 2». В Евросоюзе боятся односторонней зависимости от российского газа, а также пытаются сохранить выгодные для Украины транзитные пошлины.

В вопросах поставок газа у России и Европы уже давно сложились напряжённые отношения. Но после «аннексии» Крыма появились «непреодолимые рвы». Неудивительно, что именно в этот момент Москва и Пекин договорились о продаже голубого топлива. До этого Китай десять лет держал «Газпром» в напряжении, чтобы в тот момент, когда Россия окажется в изоляции, выторговать у неё более выгодные условия, полагают некоторые наблюдатели. Другие же считают, что Пекин просто помог Москве в непростой для неё исторический момент.

В пользу последней версии говорит и то, что, по сути, у Китая нет острой потребности в дополнительных объёмах газа. Отечественное производство вполне покрывает нужды, но на самом деле оно развивается медленнее, чем растёт спрос. Поэтому объём импортируемого газа увеличивается, поясняет Штайнер. Также Китай принял активное участие в реализации российских проектов по сжижению природного газа (СПГ), поддержав компанию «Новатэк» и концерн «Роснефть», который уже 15 лет назад «бросился в объятия взлетающего дракона».

У «Газпрома» же так и не получалось договориться с Китаем вплоть до 2014 года. И потому концерн был обречён на выстраивание отношений с Западом, которые напоминали «то любовь, то ненависть». Потому что зарабатывать хорошие деньги получалось только в Европе. При этом в вопросах поиска новых экспортных маршрутов скорее «Газпром» зависел от Европы, чем Европа от российского концерна.

И в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится, констатирует автор. За последние годы Европа смогла существенно ослабить свою зависимость от российского газа, строя трубопроводы с возможностью реверса газа, а также СПГ-терминалы. Теперь же и «Газпром», взявшись за строительство «Силы Сибири», сделал первый шаг к «освобождению». «Пускай и маленький», — заключает Штайнер.