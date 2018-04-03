RFI: в сфере атомной энергетики Турции без России не обойтись

Владимир Путин 3 апреля прибывает с двухдневным визитом в Турцию, где президенты двух стран заложат фундамент первой турецкой АЭС, строительство которой возложено на Россию. Как отмечает издание, этот проект имеет большую символическую ценность для президента Эрдогана, однако его последствием станет серьёзный рост энергетической зависимости Турции от России.

Как сообщает RFI, во вторник 3 апреля президент России Владимир Путин прибывает с двухдневным визитом в Турцию. Планируется, что в ходе этой поездки Путин вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заложат фундамент первой турецкой атомной электростанции, строить которую будет Россия.

«Для турецкого президента атомная энергетика — это прежде всего символ», — считает издание. По мнению авторов статьи, строительство АЭС станет для Эрдогана «знаком влияния, о котором он мечтал многие годы».

С одной стороны, появление у Турции собственной атомной станции будет способствовать развитию энергетической промышленности в стране, однако с другой — для поддержания работы реакторов Анкара должна будет закупать уран в России, отмечается в статье.

«Турция хочет иметь собственную АЭС, и хочет этого уже давно. Это своего рода символ. Вот только зависимость от России из-за этого увеличится колоссально», — делится мнением бывший турецкий дипломат Мехмет Огутчу.

Как напоминает издание, Турция уже закупает у России 55% всего импортируемого страной газа. И если газовую зависимость от России Анкара стремится сократить, то ей на смену приходит зависимость в атомной сфере, обращают внимание журналисты.

По мнению Мехмета Огутчу, эта ситуация парадоксальна, но неизбежна: «Других вариантов нет! Остальные страны не хотят помогать Турции в этой сфере».

Как отмечает RFI, уже с 2023 года Турция сможет стать членом клуба стран — обладателей атомной энергетики, однако этот «проект особой важности» в лучшем случае позволит производить менее 5% от всей потребляемой в стране электроэнергии.