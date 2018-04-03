RFI: в сфере атомной энергетики Турции без России не обойтись

Владимир Путин 3 апреля прибывает с двухдневным визитом в Турцию, где президенты двух стран заложат фундамент первой турецкой АЭС, строительство которой возложено на Россию. Как отмечает издание, этот проект имеет большую символическую ценность для президента Эрдогана, однако его последствием станет серьёзный рост энергетической зависимости Турции от России.
Как сообщает RFI, во вторник 3 апреля президент России Владимир Путин прибывает с двухдневным визитом в Турцию. Планируется, что в ходе этой поездки Путин вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заложат фундамент первой турецкой атомной электростанции, строить которую будет Россия.
«Для турецкого президента атомная энергетика — это прежде всего символ», — считает издание. По мнению авторов статьи, строительство АЭС станет для Эрдогана «знаком влияния, о котором он мечтал многие годы».
С одной стороны, появление у Турции собственной атомной станции будет способствовать развитию энергетической промышленности в стране, однако с другой — для поддержания работы реакторов Анкара должна будет закупать уран в России, отмечается в статье.
«Турция хочет иметь собственную АЭС, и хочет этого уже давно. Это своего рода символ. Вот только зависимость от России из-за этого увеличится колоссально», — делится мнением бывший турецкий дипломат Мехмет Огутчу.
Как напоминает издание, Турция уже закупает у России 55% всего импортируемого страной газа. И если газовую зависимость от России Анкара стремится сократить, то ей на смену приходит зависимость в атомной сфере, обращают внимание журналисты.
По мнению Мехмета Огутчу, эта ситуация парадоксальна, но неизбежна: «Других вариантов нет! Остальные страны не хотят помогать Турции в этой сфере».
Как отмечает RFI, уже с 2023 года Турция сможет стать членом клуба стран — обладателей атомной энергетики, однако этот «проект особой важности» в лучшем случае позволит производить менее 5% от всей потребляемой в стране электроэнергии.
Уголовное дело возбуждено в отношении офицера исправительной колонии №9 Калининграда по факту насилия над заключённым. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональную общественную наблюдательную комиссию по соблюдению прав заключённых.
95-летняя беженка из Донбасса Раиса Александровна Шувар, пережившая Великую Отечественную войну и участвовавшая в Параде Победы, получила паспорт гражданина России. В 2014 году она вместе с другими беженцами, выехавшими с юго-востока Украины, спасаясь от войны, оказалась в Ростовской области в городе Белая Калитва в приюте «Матронушка». На протяжении четырёх лет она не получала пенсию.
Великобритания подняла истребители Typhoon с военной базы в Румынии над Чёрным морем в связи с полётами российских самолётов Су-24 вблизи пространства НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Королевских ВВС.
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT заявление представителя президента в Верховной раде Ирины Луценко о том, что Украине нужно создавать альянсы с другими государствами, чтобы «ослаблять» Россию. По его словам, украинская сторона не в состоянии реализовать это предложение.
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал, как прошло заседание исполкома, на котором подводились итоги выступления сборной России на чемпионате мира 2018 года.
В Омске задержали подозреваемого в незаконном производстве и сбыте немаркированного алкоголя в особо крупном размере. У него изъяли контрафактную продукцию на 3,5 млн рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заместителя начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Омской области Константина Пухиря.
Американские СМИ сообщили об обнаружении «передатчика» в мяче, который президент России Владимир Путин подарил лидеру США Дональду Трампу во время саммита в Хельсинки. При этом отмечается, что речь идёт не о шпионском устройстве, а о чипе, который позволяет мячу взаимодействовать с другой электроникой.
Следственный комитет предъявил обвинения гендиректору НПО им. Лавочкина Сергею Лемешевскому в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в ведомстве, следователями собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие его причастность к преступлению.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT рассказал, болельщики из каких стран, по его прогнозам, в первую очередь вернутся в Россию после принятия закона о безвизовом въезде по Fan ID.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, которым предлагается разрешить показ фильмов в рамках конкурса на международных фестивалях, проходящих в России, без прокатного удостоверения. Об этом сообщает РИА Новости.
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев сообщил, что организация согласовала назначение Станислава Черчесова на должность главного тренера сборной России по футболу на новый срок.
Мосгорсуд признал виновным замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета полковника Александра Ламонова по делу о взятке, ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции велогонщицы Екатерины Гниденко и легкоатлеток Марии Абакумовой и Татьяны Лебедевой на решение аннулировать их результаты на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов за нарушение антидопинговых правил.