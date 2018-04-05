Financial Times: разворот к Китаю — Россия делает ставку на «Силу Сибири»

«Сила Сибири» — самый смелый, дорогостоящий и важный проект для России со времён распада СССР, считает корреспондент Financial Times Генри Фой, побывавший на месте строительства газопровода. И хотя из-за суровых погодных условий процесс движется не так быстро, Москва возлагает на это направление большие надежды — экономические, политические и социальные.

Ясным январским днём в -40 °C для рабочих, продирающихся сквозь леса и снега, чтобы построить 3000-километровый газопровод на Дальнем Востоке, солнце — слабое утешение. Ледяной воздух обжигает щёки, от него сводит дыхание. В городе Нерюнгри корреспондент Financial Times Генри Фой познакомился с группой из 40 строителей. Они входят в состав большой команды из 8,5 тыс. человек, которые круглый год трудятся над «Силой Сибири» — газопроводом, ведущим из Восточной Сибири в Китай.

Как подчёркивает журналист, для России это «самый смелый, дорогостоящий и важный с геополитической точки зрения» проект со времён распада СССР и «наиболее яркое физическое воплощение» дипломатического разворота на восток в связи со стремительно ухудшающимися отношениями с Западом. «Силу Сибири», строительством которой по большей части на неосвоенных территориях занимается крупнейшая в стране газовая компания «Газпром», оценивают в сумму $55 млрд. Заключив лишь один контракт, Китай сравнял свою значимость с европейским направлением для компании, которая, по словам заместителя председателя правления Александра Медведева, готова к дальнейшему повышению спроса.

Впрочем, в реализации проекта не всё так гладко, отмечает Фой. Газопровод пролегает сквозь болота, реки и вечную мерзлоту, поэтому работа идёт не слишком стремительными темпами — по 2 км в день. Где-то под промёрзлой землёй, где-то над водоёмами — строят так, чтобы конструкция была способна пережить землетрясения и перепады температуры в 80 °C в жаркое сибирское лето и суровую зиму. С наступлением весны рабочим легче не станет: на смену морозам могут прийти вышедшие из спячки медведи.

«Это очень большая и сложная инженерная задача», — комментирует Владимир Шматович, заместитель генерального директора по стратегии и развитию ТМК, поставляющей трубную продукцию для «Силы Сибири». Перед началом строительства «Газпром» провёл немало нагрузочных тестов, пытаясь выяснить, при каких условиях трубы могут лопнуть. «Планируют на будущее», — подчёркивает Шматович.

На месте стройки возможности и перспективы практически осязаемы. «Мы гордимся нашей ролью. Каждый, кто принимал в этом участие, будет потом рассказывать об этом своим детям и внукам», — уверен генеральный директор занимающейся строительством компании «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов.

По словам Генри Фоя, «если современная Россия — это дом, построенный из углеводородов, то сеть газопроводов будет его фундаментом». Именно на газопроводе, ведущем в Европу, держится экономика страны ещё с 60-х годов. В прошлом году «Газпром» продал Европе 40% её газа. Однако несмотря на то, что спрос на российский газ на европейском рынке растёт, из-за конкурентов цены падают, да и многие клиенты стремятся диверсифицировать своих поставщиков, чтобы уменьшить зависимость от «Газпрома». Таким образом, по мнению аналитиков, строительство газопровода в восточном направлении будет для российской компании единственным способом повысить прибыли в среднесрочной перспективе.

Тем не менее здесь тоже есть свои риски. Если спрос на китайском рынке не достигнет ожидаемых отметок, доходов от столь дорогостоящего проекта будет существенно меньше. А спрос может пострадать, к примеру, из-за внезапного ухудшения в недавно потеплевших, но «традиционно переменчивых» отношений между Москвой и Пекином. На сегодня Китай рассматривает совместный проект с Россией как выгодное вложение на будущее, однако недостатка в потенциальных поставщиках, в том числе и из Средней Азии, Поднебесная не испытывает.

Что касается России, то, помимо политической и экономической выгоды, Москва также надеется, что «Сила Сибири» поможет ускорить экономическое развитие бедного Дальневосточного региона и создать там новые рабочие места.

В небольшом городке Благовещенске, расположенном на границе с Китаем, ещё недавно с опаской смотрели на восточных соседей, ожидая масштабной иммиграции. Однако с приходом нового губернатора Амурской области Александра Козлова и с активным строительством газопровода китайцев здесь встречают «с распростёртыми объятиями» — даже построили на реке, по которой проходит граница, хоккейное поле, чтобы проводить матчи между командами двух стран.

Как отмечает Козлов, до того как Россия подписала контракт с Китаем, его регион больше ориентировался на сельское хозяйство. Но сегодня экономическое развитие идёт полным ходом: наконец, достраивают мост между российской и китайской территориями, идёт работа над созданием специальной экономической зоны.

«Большие заводы, электростанции и высокие жилые многоэтажки больших китайских городов бесконечно далеки от пустынных, покрытых лесами земель на восточной границе России. Но теперь их судьбы связаны», — пишет автор статьи.