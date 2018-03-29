Washington Post: у демократии есть враг и пострашнее России, и имя ему Китай

Китай, который, как и Россия, не гнушается распространять своё влияние на Западе законными и незаконными методами, но имеет гораздо более богатую и стабильную экономику, со временем может «обскакать Россию» и стать ещё более страшным врагом для западной демократии, пишет The Washington Post. Как полагает журналист газеты, западным странам следует как можно скорее принять конкретные шаги, чтобы дать отпор не только Москве, но и Пекину.

Сомнений больше нет — Запад «ведёт войну»: с некоторых пор ему приходится противостоять «имеющейся у отдельных иностранных правительств способности глубоко внедряться в политические системы их противников издалека» и «сеять хаос» при помощи современных технологий, пишет обозреватель The Washington Post Кристиан Кэрил. Как отмечает журналист, президентские выборы 2016 года в США показали, что больших успехов в этом «новом подрывном искусстве» добились россияне, однако в более долгосрочной перспективе их, вероятно, «обскачут их более состоятельные заклятые друзья — китайцы».

По мнению Кэрила, Москва «настолько помешалась на «троллинге» в адрес своих врагов на Западе», что ныне уже теряет некоторые из преимуществ, завоёванных ею на информационном «поле брани»: на этой неделе более 20 либерально-демократических государств, включая США, Канаду и 18 государств ЕС, выдворили «подозреваемых в шпионаже» российских дипломатов в ответ на покушение с применением нервно-паралитического отравляющего вещества в Великобритании — и продемонстрировали таким образом «решимость давать отпор» Москве.

Как полагает автор, Западу предстоит сделать ещё многое для эффективной борьбы с российской угрозой, но отныне Москве по крайней мере будет «сложнее играть в эти игры тайно». Кроме того, нельзя забывать, что Кремль взял на вооружение свою «стратегию асимметричной войны», выступая с «позиции слабости»: поскольку экономика России пребывает в «анемичном состоянии», а «начатые Владимиром Путиным войны в Сирии и на Украине» нагружают «и без того едва сведённый бюджет», «удалённое вмешательство» в дела США и ЕС стало для Москвы «относительно малозатратной стратегией», но она несёт в себе определённые риски, которые теперь становятся очевидными, рассуждает журналист.

Между тем Китай, который, как и Россия, продвигает свои интересы за рубежом, делает это с позиции «гораздо большей силы», предупреждает Кэрил. По мысли обозревателя The Washington Post, наиболее крупной «операцией по распространению влияния» Пекина на настоящий момент является «дорогущая» инициатива «Один пояс — один путь», цель которой — «включить страны Евразии в орбиту Китая посредством гигантских инфраструктурных проектов». Другим «показательным» моментом стала недавно «всплывшая» история о китайском влиянии в Чехии, в рамках которой стало известно о том, что «китайские компании за бесценок скупали в этой стране промышленные активы, что позволило Пекину заполучить себе плацдарм внутри ЕС», пишет автор. В Австралии же тем временем произошла «целая серия скандалов, связанных с растущим влиянием Китая на австралийскую политику», напоминает он.

Как полагает Кэрил, «китайцы разыгрывают долгую и хитроумную партию»: в частности, в США они «щедро тратят деньги на аналитические центры и университеты», чтобы формировать общественное мнение о Китае, а также используют сеть Институтов Конфуция, продвигающих китайский язык и национальную культуру более чем в 100 университетах в одних только Штатах, для «распространения положительного мнения о Компартии и подавления противоречащих ему взглядов».

Не гнушается Пекин и вовлекать в свою «лоббистскую» деятельность многочисленных китайских студентов, обучающихся в американских вузах, — и это «можно рассматривать как элемент более широкой стратегии по задействованию огромной этнической китайской диаспоры внутри Соединённых Штатов и в других странах в кампаниях по распространению влияния Китая в качестве пехотинцев», пишет журналист.

Наконец, китайцы, как и россияне, «вполне охотно» используют «более агрессивные инструменты» вроде кибератак и шпионажа — к примеру, хоть россияне и сумели «хитро употребить социальные сети для влияния на президентские выборы 2016 года», даже они «не смогли учинить ничего сравнимого» с организованным китайцами за год до этого взломом Управления кадровой службы США, в процессе которого были скомпрометированы личные данные 21 млн бывших и настоящих сотрудников американского правительства, членов их семей и их друзей, подчёркивает автор. «Китайские кибервоины систематически похищали и похищают у американских компаний огромное количество секретной информации, — сетует журналист, — а их разведывательные операции, включая, по некоторым данным, вербовку бывшего агента ЦРУ, выдавшего целую сеть американских агентов в Китае, были и остаются убийственно эффективными».

Учитывая такой контекст, нельзя удивляться тому, что некоторые эксперты считают Китай «ещё более страшной угрозой для Запада, чем Россия», однако «это нисколько не меняет того, что противодействовать нам придётся им обоим», констатирует Кэрил. По мнению журналиста, средства для этого противостояния «весьма очевидны». «Западным демократическим странам следует предпринять решительные шаги по ограничению экономического влияния России и Китая на их общества и навязать спонсируемым правительствами организациям (вроде Институтов Конфуция) прозрачность, — перечисляет автор. — Нам также необходимо инициировать серьёзные меры по отслеживанию и пресечению тайных кампаний по распространению влияния и дезинформации. Нам нужно значительно усилить наши возможности в плане контрразведки, которые со времён окончания холодной войны подослабли. И, наконец, нам, определённо, надо укрепить нашу кибероборону, что продемонстрировали последние разоблачения о проникновении России внутрь нашей важнейшей инфраструктуры».

Вместе с тем первым делом Запад должен будет «признать то, что признать сложнее всего», — а именно, что «наша демократия оказалась под ударом, и если она нам действительно дорога, пора дать сдачи», подытоживает Кэрил.