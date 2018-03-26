Cuba TV: «умелая рука США» тянется к российско-китайскому союзу

После того как Владимир Путин был переизбран на пост президента России, а Си Цзиньпин — на пост председателя КНР, альянс между Москвой и Пекином будет становиться крепче, благодаря чему обе страны станут менее уязвимы перед лицом западных держав, передаёт Cuba TV. Но чтобы этот альянс был успешным и просуществовал долго, Москве и Пекину нужно его защищать от умелого вмешательства США.

ОЛИВЕР САМОРА ОРИА, обозреватель Cuba TV: Приветствую вас и, конечно же, наших телезрителей. Это должно было стать темой прошлой недели, но поскольку этот вопрос имеет серьёзное значение на международном уровне, а также важен для понимания краткосрочных и среднесрочных перспектив в мире, мы решили не оставлять его без внимания.

В предыдущую субботу Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР. И очень вероятно, что конституционная реформа откроет ему дорогу для новых возможностей. Эту тему очень часто критикуют в Европе, где, как ни странно, формой правления во многих странах является монархия, а у правительств нет никаких ограничений по времени нахождения у власти.

Днём позднее, то есть в прошлое воскресенье, Владимир Путин добился подавляющей победы на выборах, благодаря чему он будет возглавлять Россию в течение ещё нескольких лет. Однако сомнения по поводу этих выборов активно высказывали те страны, где, как ни странно, для политиков и президентов подобный уровень явки на выборы и доверия к избирательному процессу, а также такое количество голосов в поддержку, как у Путина, являются просто недостижимой мечтой.

Мы уже знаем, что бином Москва — Пекин выступает основным участником блока власти, который продолжает следовать текущим правилам системы, при этом противостоит Европе и США во многих отношениях. Но я хотел бы сосредоточить мой анализ на двух вопросах.

Во-первых, что означает дальнейшее пребывание Си Цзиньпина и Путина у власти? Что демонстрируют и что отражают их победы и их новые сроки? Силу и успех одной модели и одного проекта. Попробую объяснить понятнее.

Что нас ждёт впереди в странах, которые называются Западом? В США с каждым разом наблюдается всё больший раскол из-за структурного кризиса системы, наиболее очевидным выражением которого на настоящий момент, возможно, является нынешнее президентское правление Дональда Трампа. Только с помощью этого кризиса можно объяснить приход к власти подобного персонажа.

А что происходит в Европе? Кризис традиционных партий, подъём экстремистских политических сил, страны, которые в течение нескольких месяцев ждали формирования правительства, сомнительное состояние Европейского союза с его региональными устремлениями.

А теперь, обратите внимание, противовесом всему этому выступает российско-китайская ось, которая с каждым разом становится всё более стабильной, всё более последовательной в намеченном пути, не демонстрируя при этом симптомов износа. Эта разница между провальным и успешным проектом, между кризисом и стабильностью будет играть основополагающую роль для противостояния, в котором находятся обе стороны.

Второй и, возможно, самый важный пункт. Альянс между Китаем и Россией становится всё крепче из-за переизбрания Путина и Си Цзиньпина, благодаря чему обе страны стали менее уязвимыми перед лицом западных держав. И тут возникает вопрос: этот альянс является вызовом лишь для Вашингтона и Европейского союза? Конечно же нет. Несмотря на огромное количество подписанных соглашений, неисчислимое количество договоров, рукопожатий и торжественных тостов, в российско-китайском альянсе не всё радужно.

Мы говорим о странах с серьёзнейшими конфликтами в прошлом и со встречными интересами в настоящий момент на некоторых территориях например, в Центральной Азии. Мы говорим о державах, а значит, тут есть свои нюансы. Всё это бреши, через которые во время разногласий может просочиться умелая рука США. То есть альянс между Россией и Китаем, на который делается основная ставка в плане формирования биполярности на международном уровне, будет успешным и длительным в зависимости от того, какими возможностями будут обладать обе страны для его защиты.

В этом смысле Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали наличие у них видения перспективы и возможностей предпринимать шаги в данном направлении. На этом я прощаюсь с вами. Увидимся в следующее воскресенье.

Спасибо, Оливер.

Дата выхода в эфир 25 марта 2018 года.