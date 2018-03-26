Cuba TV: «умелая рука США» тянется к российско-китайскому союзу После того как Владимир Путин был переизбран на пост президента России, а Си Цзиньпин — на пост председателя КНР, альянс между Москвой и Пекином будет становиться крепче, благодаря чему обе страны станут менее уязвимы перед лицом западных держав, передаёт Cuba TV. Но чтобы этот альянс был успешным и просуществовал долго, Москве и Пекину нужно его защищать от умелого вмешательства США. 26 марта 2018 Cuba TV

Cuba TV: кубинские эксперты высмеяли домыслы США об «акустической атаке» на посольство Кубинские учёные Даниэль Столик-Новигрод и Карлос Барсело опровергли версию США об акустической атаке на американское посольство в Гаване в статье под названием «Неотразимые децибелы несуществующей акустической атаки», сообщает Cuba TV. Соединённым Штатам следует искать другой предлог для отзыва своих дипломатов, говорится в материале. 27 октября 2017 Cuba TV

Cuba TV: сотрудничество с Россией поможет Кубе восстановиться после урагана «Ирма» Как сообщает Cuba TV, Россия и Куба подписали соглашение, нацеленное на расширение двусторонних связей и на сотрудничество в таких сферах, как гражданская авиация, металлургия, тяжёлое машиностроение и транспорт. Всё это должно поспособствовать восстановлению страны после прошедшего недавно урагана «Ирма», говорится в материале. 16 сентября 2017 Cuba TV

Cuba TV: в Крыму увековечили любовь россиян к Фиделю В Крыму недавно открыли монумент, посвящённый лидеру кубинской революции Фиделю Кастро, сообщает Cuba TV. Как отмечает канал, таким образом в России продемонстрировали уважение и любовь к бывшему руководителю Кубы. 8 августа 2017 Cuba TV

Prensa Latina: Эрдоган сожалеет, что Россия потеряла «такого друга, как Турция» Как сообщает Prensa Latina, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сожалеет об ухудшении российско-турецких связей из-за инцидента с Су-24. Он также выразил надежду на восстановление отношений Анкары с Москвой. 25 февраля 2016 Prensa Latina

Фидель Кастро: НАТО готовится к «войне на истребление» против России Фидель Кастро в своей статье для Cuba Debate высказал свое впечатление о новом генсеке НАТО Йенсе Столтенберге. Бывший лидер Кубы отметил «невероятное стремление» нового главы Североатлантического альянса «продвигать войну на истребление против России». 8 октября 2014 Cuba Debate

Кастро: Либо восторжествует справедливость, либо будет катастрофа В последние годы мировое сообщество под жестким руководством США решило свести счеты с тем, что осталось от великих государств, пишет Фидель Кастро в Cuba Debate. Он призывает современный мир противостоять политике Запада, которая «вскоре окажется на свалке истории», а евро и доллар будут зависеть от рубля и юаня. 2 сентября 2014 Cuba Debate

Фидель Кастро возмущен действиями «шоколадного короля» Знаменитый кубинский революционер Фидель Кастро выразил свое негодование по поводу деятельности Украины и США. На своем сайте Кастро опубликовал статью, в которой отметил, что потерпевший крушение пассажирский самолет следовал над территорией «воинствующего» украинского правительства. Кроме того, кубинец резко осудил поддержку «агрессии» Нетаньяху со стороны США. 18 июля 2014 Cubadebate

Havana Times: Для кубинцев Россия - по-прежнему Советский Союз Принимая Владимира Путина, лидер Кубы Рауль Кастро оговорился и назвал Россию Советским Союзом. Как отмечает местное издание Havana Times, это не совсем случайная оговорка, ведь кубинское правительство не видит разницы между СССР и современной Россией и радуется возвращению союзника в борьбе с американским империализмом. 16 июля 2014 Havana Times

Владимир Путин: Расширение БРИКС - дело времени Вопрос о расширении состава БРИКС пока не стоит, заявил президент России в интервью Prensa Latina. Этому форуму необходимо в первую очередь наладить уже созданные форматы сотрудничества, подчеркнул Владимир Путин. Однако в перспективе сближение Аргентины и других ведущих развивающихся стран с группой - залог поэтапного расширения БРИКС. 11 июля 2014 Prensa Latina