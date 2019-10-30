Granma о визите президента Кубы в Россию: крепкие связи между двумя странами прошли проверку временем

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«Исторический враг»: Dagens Nyheter призвала ЕС дать отпор «наступлению» Путина Dagens Nyheter
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DLF: немецкий политик заверил — самые большие проблемы «голубые каски» в Сирии доставят Путину Deutschlandfunk
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Forsal: Америка сама распахнула для России двери на Ближний Восток Forsal
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CBS News: Пентагон планирует отправить танки для защиты сирийских нефтяных месторождений CBS NEWS
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Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16
В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.
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Широков: на европейском уровне Дзюба — обычный игрок
Бывший футболист сборной России Роман Широков порассуждал об уровне капитана национальной команды Артёма Дзюбы.
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Эксперт рассказала о фандоматах для сбора использованного пластика в России
Руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина в беседе с НСН рассказала о фандоматах для сбора использованного пластика на переработку.
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Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
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Синоптики рассказали о погоде в Москве
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о погоде в Москве.
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Эксперт рассказал о вариантах развития ситуации с брекситом
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с «Парламентской газетой» рассказал о вариантах развития ситуации с брекситом.
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Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
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В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия
Ученик одной из школ Войковского района Москвы пронёс в здание учебного заведения травматическое оружие и выстрелил из него, в результате инцидента никто не пострадал.
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Отец Нурмагомедова — о бое с Фергюсоном: это будет самый большой поединок для UFC за всю историю
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал о переговорах по проведению поединка сына с американцем Тони Фергюсоном.
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В результате пожаров в Калифорнии уничтожено около 200 зданий
В результате крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд», в округе Сонома в Калифорнии было уничтожено 189 зданий, повреждено 39.
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Путин и премьер Венгрии могут затронуть вопрос нацменьшинств на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в ходе встречи могут затронуть тему нацменьшинств на Украине.
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В Госдуме оценили проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.
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Эрдоган анонсировал совместное с Россией патрулирование в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах России и Турции по патрулированию в Сирийской Арабской Республике.
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Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к футболисту «Ромы» Жезусу
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что команда не интересуется защитником «Ромы» Жуаном Жезусом.
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Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
Российский президент Владимир Путин не будет присутствовать на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили в ноябре. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Глава оргкомитета ЧМ-2018: чемпионат мира в России был получен честно
Генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал слухи о том, что чемпионат мира-2018 в России мог быть получен путём подкупа голосов.
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В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины к отопительному сезону
Замглавы правления «Нафтогаза» Сергей Перелома в ходе брифинга заявил, что Украина готова к прохождению отопительного сезона независимо от того, продолжится ли транзит газа из России через украинскую территорию.
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Кировская область может получить 54 млн рублей на рекультивацию свалки
В Кировской области разработали проектно-сметную документацию по рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов, расположенной в посёлке Вахруши, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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В Приморье приняли поправки в краевой бюджет
Депутаты приморского законодательного собрания приняли поправки в краевой бюджет. Изменения затрагивают почти все разделы финансового документа и государственных программ региона, сообщает Vostokmedia.com.
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Эксперт прокомментировал пуск ракеты «Булава»
Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».
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В Совфеде прокомментировали заявление Украины об учениях вблизи Крыма
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с ФАН прокомментировала заявление Украины о том, что тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с полуостровом.
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В Свердловской области проверяют сообщения о конфликте в поликлинике
В Свердловской области проверяют информацию о конфликте в поликлинике, сообщает URA.RU.
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Россияне рассказали о лучших городах для переезда
Россияне рассказали о лучших городах страны для переезда, сообщает Newinform со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
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В Приморье рассказали о дополнительной финподдержке многодетных семей
Депутаты приморского законодательного собрания приняли поправки в краевой законопроект о социальной поддержке многодетных семей, сообщает Vostokmedia.com.
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Команда ВВО победила на чемпионате ВС России по пауэрлифтингу
Команда Восточного военного округа победила на чемпионате Вооружённых сил России по пауэрлифтингу в общекомандном зачёте, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
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В Крыму завели уголовные дела по факту поставок наркотиков с Украины
Задержаны двое севастопольцев, подозреваемых в организации канала поставки наркотиков в Крым через границу с Украиной. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.
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Гвардиола считает, что в будущем Хави станет главным тренером «Барселоны»
Бывший главный тренер «Барселоны» Пеп Гвардиола, в настоящее время возглавляющий британский «Манчестер Сити», поделился мнением о своём бывшем подопечном Хави.
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Медведев поручил подготовить проект об инвестпрограммах госкомпаний
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить законопроект об инвестиционных программах государственных компаний, сообщает Интерфакс.
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В Башкирии завели дело по факту отравления пяти человек угарным газом
В Башкирии завели уголовное дело по факту отравления пяти человек угарным газом, сообщает Mkset.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
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Шюррле признался, что думает над завершением карьеры
Немецкий футболист московского «Спартака» Андре Шюррле заявил, что может завершить карьеру через один-два года.
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СК возбудил дело по факту убийства детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет возбудил дело о геноциде по факту убийства в 1942 году воспитанников ейского детского дома. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК.
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В Петербурге утвердили план празднования Дня народного единства
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил план празднования Дня народного единства, который будет отмечаться в понедельник, 4 ноября. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
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Ковалёв — Альваресу: это мой вес
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв уверен в своих силах перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом.
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Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе
Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
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В Крыму рассказали о снижении преступности в регионе
Глава МВД России по Республике Крым Павел Каранда рассказал о снижении преступности в регионе.
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Балет «Картинки с выставки» покажут в Театре Сац 22 и 23 ноября
Одноактный камерный балет «Картинки с выставки» покажут на Малой сцене Театра Наталии Сац 22 и 23 ноября, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
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ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов.
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Шипулин подписал соглашение о переводе половины зарплаты на нужды ветеранов
Олимпийский чемпион по биатлону, а ныне депутат Госдумы России Антон Шипулин рассказал о том, что подписал соглашение о переводе половины своей зарплаты ветеранам.
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СК попросил суд арестовать замглавы ОМВД по Ступину
Следователи попросили суд арестовать заместителя начальника отдела МВД по городу Ступино Московской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда Москвы.
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Медведев заявил о планах ввести налог для самозанятых в других регионах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что налоговый режим для самозанятых вскоре планируется распространить на другие регионы, помимо тех четырёх, в которых он действует в настоящее время.
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Федерер снялся с Кубка АТР в Сиднее
Швейцарец Роджер Федерер не примет участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Сиднее по семейным обстоятельствам.
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Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников
Министерство финансов России предложило ограничить стоимость телефонов, планшетов и ноутбуков, которые чиновники могут покупать на бюджетные средства.
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СМИ: Трамп может посетить турнир UFC 244
Президент США Дональд Трамп может посетить турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 244, который пройдёт в Нью-Йорке 2 ноября.
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Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму
Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.
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В Зерновом союзе оценили сообщения о последствиях выполнения плана по экспорту для внутреннего рынка
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН оценил сообщения о последствиях выполнения плана по экспорту сельскохозяйственной продукции для внутреннего рынка.
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Зе Луиш назвал самый памятный момент карьеры в «Спартаке»
Бывшему форварду московского «Спартака» Зе Луишу больше всего запомнилось завоевание чемпионства с командой в 2017 году.
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Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
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Совфед разработал проект о праве иностранных студентов на подработку
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о разработке верхней палатой парламента законопроекта, который разрешает приехавшим в Россию иностранным студентам подрабатывать в стране, передаёт ТАСС.
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При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
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Отец Нурмагомедова рассказал, как воспитывал сына
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, как воспитывал своего сына.