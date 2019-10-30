Granma о визите президента Кубы в Россию: крепкие связи между двумя странами прошли проверку временем

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес встретился в России со своим коллегой Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, пишет Granma.

Нынешний визит кубинского лидера продемонстрировал крепость двусторонних связей, которые, как отмечается в статье, прошли проверку временем.

На встрече в резиденции Ново-Огарёво стороны обсудили отношения между двумя странами и выразили общность взглядов по главным вопросам международной повестки.

Москва засвидетельствовала безусловную поддержку кубинцев в их борьбе против блокады острова, а также неприятие принятых Вашингтоном мер, нацеленных на то, чтобы экономически задушить Кубу.

Диас-Канель, в свою очередь, осудил не только санкции США против России, назвав их несправедливыми, но и попытки приблизить НАТО к российским границам.

Кубинский президент также пригласил своего российского коллегу посетить Остров свободы. На что Владимир Путин ответил, что обязательно воспользуется этим приглашением, отмечается в статье.