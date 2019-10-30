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Granma о визите президента Кубы в Россию: крепкие связи между двумя странами прошли проверку временем

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Визит кубинского президента Мигеля Диас-Канеля в Россию продемонстрировал крепость связей между Гаваной и Москвой, пишет Granma. И эти отношения, как указывается в статье, прошли проверку временем.
Granma о визите президента Кубы в Россию: крепкие связи между двумя странами прошли проверку временем
Reuters
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес встретился в России со своим коллегой Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, пишет Granma.
 
Нынешний визит кубинского лидера продемонстрировал крепость двусторонних связей, которые, как отмечается в статье, прошли проверку временем.
 
На встрече в резиденции Ново-Огарёво стороны обсудили отношения между двумя странами и выразили общность взглядов по главным вопросам международной повестки.
 
Москва засвидетельствовала безусловную поддержку кубинцев в их борьбе против блокады острова, а также неприятие принятых Вашингтоном мер, нацеленных на то, чтобы экономически задушить Кубу.
 
Диас-Канель, в свою очередь, осудил не только санкции США против России, назвав их несправедливыми, но и попытки приблизить НАТО к российским границам.
 
Кубинский президент также пригласил своего российского коллегу посетить Остров свободы. На что Владимир Путин ответил, что обязательно воспользуется этим приглашением, отмечается в статье.
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источник
Granma Куба Северная Америка
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