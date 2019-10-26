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El País: США приостановили регулярное авиасообщение с Кубой

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Администрация президента США Дональда Трампа заявила о прекращении авиасообщения с Кубой для препятствования доступа страны к американским долларам, сообщает El País. Подобные меры призваны санкционировать островное государство за репрессии против кубинцев и поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
El País: США приостановили регулярное авиасообщение с Кубой
Reuters

США объявили о прекращении регулярного авиасообщения с Кубой, власти которой Госдепартамент страны обвиняет в «репрессиях против своего народа», а также в поддержке правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передаёт El País.

Подобное решение в Вашингтоне объясняют желанием лишить кубинскую власть прибыли от авиаперелётов из США и остановить поток американских долларов, который идёт на Кубу от туристов из Соединённых Штатов.  

Как отмечает издание, запрет коснётся девяти кубинских аэропортов, единственным исключением станет международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти. При этом на прекращение полётов авиакомпаниям дано 45 дней, так как запрет вступит в силу 10 декабря.

При этом некоторые американские авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы на Кубу, уже опубликовали краткие заявления, пообещав выполнять решение.

«Планируем действовать в полном соответствии с новой политикой регулярных авиаперевозок между США и Кубой», — заявил официальный представитель авиакомпании JetBlue, добавив, что там начнут сотрудничать с представителями правительств и коммерческих организаций, чтобы понять, как изменения отразятся на клиентах компании.

Реакция последовала и из авиакомпании American Airlines, представители которой отметили, что будут «продолжать соблюдать федеральный закон, работая с администрацией США и, при необходимости, обновляя правила и процедуры в отношении поездок на Кубу».

El País напоминает, что таким образом администрация президента Дональда Трампа ужесточила действующие с июня этого года санкции в отношении островного государства, главная цель которых состоит в том, чтобы «не дать долларам США попасть в руки армии, спецслужб и правоохранительных органов Кубы».

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