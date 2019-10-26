El País: США приостановили регулярное авиасообщение с Кубой

03:00 Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят — девятый Пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 18-го этапа Гран-при «Формулы-1» в Мексике.

03:00 Военная полиция России провела патрулирование в Сирии Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин назвал маршруты, на которых российская военная полиция провела патрулирование.

03:00 В ВФЛА назвали заслуженным признание Ласицкене лучшей легкоатлеткой Европы Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал признание российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене лучшей легкоатлеткой года в Европе.

03:00 Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП под Кировом Исполняющий обязанности главврача регионального центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова Михаил Яговкин сообщил, что после ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля «ВАЗ» в Кировской области шесть человек были госпитализированы.

03:00 Тренер «Арарата»: за четыре месяца работы ни разу не получал зарплату Главный тренер московского «Арарата» Василий Рожнов рассказал о сложной финансовой ситуации в клубе после акции протеста футболистов команды на матче 15-го тура Профессиональной футбольной лиги с саратовским «Соколом».

03:00 Посольство России отреагировало на осквернение памятника в Риге Посольство России в Латвии осудило осквернение памятника воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

03:00 Карпин резко ответил журналисту после матча «Ростов» — «Сочи» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин резко ответил на вопрос журналиста о том, согласен ли он, что матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:0) проходил на встречных курсах.

03:00 В Ставрополье при столкновении автомобилей пострадали пять человек В Изобильненском округе Ставрополья при столкновении двух автомобилей погиб один человек, ещё пять получили ранения. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

03:00 «Челси» одержал четвёртую победу подряд в АПЛ Лондонский «Челси» обыграл «Бёрнли» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

03:00 Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе.

03:00 Глава Минобороны Сербии оценил комплекс «Панцирь-С» Глава сербского Минобороны Александр Вулин сообщил, что зенитно-ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» становится частью вооружения армии Сербии.

03:00 «Интер» и «Парма» не выявили победителя в матче девятого тура Серии А Миланский «Интер» на своём поле не смог переиграть «Парму» в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.

03:00 «Ростов» победил «Сочи» в 14-м туре РПЛ «Ростов» взял верх над «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Российский дзюдоист Адамян завоевал бронзу на турнире в ОАЭ Россиянин Арман Адамян занял третье место в соревнованиях по дзюдо на этапе Большого шлема в Абу-Даби.

03:00 Посольство России призвало США прекратить охоту за россиянами Посольство России в США, комментируя сообщение дипмиссии США в России об освобождении Марии Бутиной, призвало Вашингтон прекратить охоту за россиянами.

03:00 Навка назвала Загитову самой крутой фигуристкой Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка считает, что главной удачей для её ледового шоу является участие в нём фигуристки Алины Загитовой.

03:00 Число жертв протестных акций в Ираке возросло почти до 50 Около 50 человек погибли в результате волны антиправительственных протестных акций в Ираке. С момента начала беспорядков число жертв составило почти 200 человек, тысячи были ранены. Об этом информирует AFP.

03:00 Черкасова считает, что Медведевой стоит вернуться к Тутберидзе Призёр Олимпийских игр 1980 года Марина Черкасова оценила выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне.

03:00 Автомобиль насмерть сбил женщину и ребёнка в Калужской области В Калужской области на нерегулируемом пешеходном переходе в результате наезда легкового автомобиля погибли женщина и ребёнок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

03:00 СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 Зеленский рассказал о разговоре с «вооружёнными людьми» в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пообщался с группой вооружённых людей в населённом пункте Золотое в Донбассе и «некоторые разговоры оказались эмоциональными». Об этом он написал в Facebook.

03:00 «Ак Барс» одолел «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Барысом» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 В Барселоне 350 тысяч человек вышли на акцию протеста В Барселоне несколько сотен тысяч сторонников независимости Каталонии участвуют в протестной акции, проходящей под лозунгом «Свобода» в Барселоне. Об этом сообщает El Pais.

03:00 Отец Кузяева рассказал о будущем своего сына в «Зените» Адьям Кузяев, отец полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева, высказался о будущем своего сына.

03:00 Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачёва Солистка фольклорного музыкального коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва умерла в возрасте 83 лет. Об этом в своём Twitter написал глава Удмуртии Александр Бречалов.

03:00 Трусова выступит перед Кихирой в произвольной программе на Skate Canada Стал известен порядок выступления фигуристок в женском одиночном катании в произвольной программе на втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне.

03:00 В Новосибирской области в результате ДТП погибли три человека В Новосибирской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли три человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.

03:00 Леклер победил в третьей практике на Гран-при Мексики, Квят — 11-й Пилот команды «Формулы-1» Ferrari монегаск Шарль Леклер продемонстрировал лучший результат в третьей свободной практике на Гран-при Мексики.

03:00 В Ирландии задержали ещё одного человека по делу о 39 трупах в грузовике Ирландская полиция задержала ещё одного человека в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

03:00 Макгрегор заявил, что хочет провести бой с рэпером 50 Cent Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о своих отношениях с американским рэп-исполнителем 50 Cent и заявил, что хотел провести с ним поединок.

03:00 Президент Чили попросил правительство уйти в отставку из-за протестов Президент Чили Себастьян Пиньера попросил министров подать в отставку для формирования нового правительства на фоне охвативших страну протестов.

03:00 Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Кировской области В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области погибли четыре человека, ещё девять пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

03:00 Эрдоган не исключил новой операции в случае срыва договорённостей Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция возобновит операцию на северо-востоке Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведённого им времени.

03:00 Игроки клуба ПФЛ вышли на матч в футболках с надписью «Где наши деньги?» Игроки московского «Арарата» устроили акцию протеста по поводу задержки зарплаты на матче 15-го тура Профессиональной футбольной лиги с саратовским «Соколом».

03:00 Бутина рассказала о дне своего задержания в США Россиянка Мария Бутина после возвращения в Россию в интервью RT рассказала, что в её задержании принимала участие группа агентов ФБР в полном обмундировании и с винтовками.

03:00 Майя удушающим приёмом одолел Аскрена в главном бою турнира UFC в Сингапуре Бразильский боец смешанного стиля Демиан Майя досрочно победил американца Бена Аскрена в главном событии турнира UFC Fight Night 162 в Сингапуре.

03:00 В Сантьяго отменили комендантский час Власти Чили приняли решение отменить комендантский час в столице страны Сантьяго, который был введён ранее в связи с протестами.

03:00 Дортмундская «Боруссия» и «Шальке» не забили друг другу в матче Бундеслиги Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Шальке» из Гельзенкирхена в матче девятого тура немецкой футбольной Бундеслиги.

03:00 Во Вьетнаме проверят данные о вьетнамцах среди погибших в Эссексе Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук поручил властям проверить наличие вьетнамцев среди 39 погибших, найденных в грузовике в британском Эссексе.

03:00 «Бавария» взяла верх над «Унионом» в девятом туре Бундеслиги Мюнхенская «Бавария» переиграла берлинский «Унион» в матче девятого тура немецкой футбольной Бундеслиги.

03:00 «Ахмат» сыграл вничью с «Арсеналом» в РПЛ Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Бутина заявила о процветании в США расизма Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после заключения в американской тюрьме, в интервью RT заявила, что в США «существует и процветает расизм», в частности по отношению к русским.

03:00 Урманов оценил шансы Трусовой на победу на Skate Canada Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Алексей Урманов оценил шансы 15-летней Александры Трусовой выиграть этап серии Гран-при в Канаде.

03:00 УПЦ сообщила о захвате храма в Ровенской области сторонниками ПЦУ Сторонники неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Покровский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области.

03:00 В Риге неизвестные осквернили памятник воинам-освободителям В Пардаугаве в Риге вандалы осквернили памятник воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, а также оставили на монументе надпись «оккупанты» на латышском языке. Госполиция Латвии пообещала провести расследование в связи с произошедшим.

03:00 Бутина заявила о желании заниматься правозащитной деятельностью Прибывшая в Россию после заключения в США россиянка Мария Бутина в эфире RT заявила, что намерена заниматься правозащитной деятельностью.

03:00 Бестемьянова высказалась о неудачном выступлении фигуристки Медведевой Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе серии Гран-при в Канаде.

03:00 Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.

03:00 «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в девятом туре Серии А Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в матче девятого тура итальянской футбольной Серии А.