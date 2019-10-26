El País: США приостановили регулярное авиасообщение с Кубой

Администрация президента США Дональда Трампа заявила о прекращении авиасообщения с Кубой для препятствования доступа страны к американским долларам, сообщает El País. Подобные меры призваны санкционировать островное государство за репрессии против кубинцев и поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
США объявили о прекращении регулярного авиасообщения с Кубой, власти которой Госдепартамент страны обвиняет в «репрессиях против своего народа», а также в поддержке правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передаёт El País.
Подобное решение в Вашингтоне объясняют желанием лишить кубинскую власть прибыли от авиаперелётов из США и остановить поток американских долларов, который идёт на Кубу от туристов из Соединённых Штатов.
Как отмечает издание, запрет коснётся девяти кубинских аэропортов, единственным исключением станет международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти. При этом на прекращение полётов авиакомпаниям дано 45 дней, так как запрет вступит в силу 10 декабря.
При этом некоторые американские авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы на Кубу, уже опубликовали краткие заявления, пообещав выполнять решение.
«Планируем действовать в полном соответствии с новой политикой регулярных авиаперевозок между США и Кубой», — заявил официальный представитель авиакомпании JetBlue, добавив, что там начнут сотрудничать с представителями правительств и коммерческих организаций, чтобы понять, как изменения отразятся на клиентах компании.
Реакция последовала и из авиакомпании American Airlines, представители которой отметили, что будут «продолжать соблюдать федеральный закон, работая с администрацией США и, при необходимости, обновляя правила и процедуры в отношении поездок на Кубу».
El País напоминает, что таким образом администрация президента Дональда Трампа ужесточила действующие с июня этого года санкции в отношении островного государства, главная цель которых состоит в том, чтобы «не дать долларам США попасть в руки армии, спецслужб и правоохранительных органов Кубы».
Исполняющий обязанности главврача регионального центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова Михаил Яговкин сообщил, что после ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля «ВАЗ» в Кировской области шесть человек были госпитализированы.
Главный тренер московского «Арарата» Василий Рожнов рассказал о сложной финансовой ситуации в клубе после акции протеста футболистов команды на матче 15-го тура Профессиональной футбольной лиги с саратовским «Соколом».
Около 50 человек погибли в результате волны антиправительственных протестных акций в Ираке. С момента начала беспорядков число жертв составило почти 200 человек, тысячи были ранены. Об этом информирует AFP.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пообщался с группой вооружённых людей в населённом пункте Золотое в Донбассе и «некоторые разговоры оказались эмоциональными». Об этом он написал в Facebook.
Ирландская полиция задержала ещё одного человека в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о своих отношениях с американским рэп-исполнителем 50 Cent и заявил, что хотел провести с ним поединок.
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области погибли четыре человека, ещё девять пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В Пардаугаве в Риге вандалы осквернили памятник воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, а также оставили на монументе надпись «оккупанты» на латышском языке. Госполиция Латвии пообещала провести расследование в связи с произошедшим.
Следователи организовали доследственную проверку по факту травмирования мужчины и женщины в результате хлопка, произошедшего при попытке распилить сейф в квартире в Новокузнецке. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.