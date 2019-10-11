Der Spiegel: помощь «могущественных союзников» не спасёт Кубу от энергетического кризиса

Россия и Китай оказывают существенную поддержку Кубе, страдающей сейчас от нефтяного кризиса, сообщает Der Spiegel. При этом они руководствуются прагматическими интересами. Пекин заинтересован в местных портах и месторождениях нефти. Москва же хочет создать в регионе противовес США. Проблема в том, что все их инвестиционные проекты рассчитаны на среднесрочную и долгосрочную перспективу, а бензин кубинцам нужен прямо сейчас, объясняет немецкое издание.

У бензозаправок на Кубе стоят длинные очереди из автомобилей, на тротуарах толпятся люди, ждущие автобуса, но он не едет, пишет Der Spiegel. Местные власти стали выдавать своим гражданам быков в замену тракторов. При этом население призывают топить дома с помощью дровяных печей. Всё это последствия серьёзного энергетического кризиса, из-за которого страдает островное государство.

Кубинцам приходится экономить. Власти ограничивают движение общественного транспорта. Компании сокращают объём производства. Нефти не хватает. И в этой ситуации на выручку Кубе приходит именно та страна, с которой кризис и начался: Венесуэла.

Из-за американских санкций многие компании и корабли отказываются перевозить венесуэльскую нефть, из-за чего экспортные показатели существенно сократились. Для Кубы это превратилось в проблему, ведь самостоятельно страна может обеспечивать только 40% своих энергопотребностей. Остальное же она закупает за рубежом, при чём большую часть — как раз в Венесуэле.

И всё же с конца сентября восемь венесуэльских танкеров смогли добраться до берегов островного государства. Эти поставки немного облегчили жизнь кубинцам. Венесуэла делает это в силу прагматических и политических причин, объясняет издание. Дело в том, что хранить нефть страна может только в ограниченном объёме. К тому же кризисы в обеих странах взаимосвязаны, так что Каракас и Гавана стараются поддерживать в своих отношениях своеобразный «баланс дефицита».

Велика угроза, что крах одного из правительств повлечёт за собой существенное ослабление позиций другого государства. По мере же роста социального и экономического недовольства, растёт и возможность протестов, а также возникновения нестабильности в стране. Впрочем, на выручку Кубе и Венесуэле в этой сложной ситуации приходят также «могущественные союзники».

Пекин собирается инвестировать в Кубу €100 млн для улучшения инфраструктуры, развития цифровых технологий и фармацевтической промышленности. Китай делает это, потому что ему нужен местный порт для перегрузки товаров и отправки их в США. Также китайцы хотят гарантировать себе доступ к нефтяным месторождениям.

Для Кубы и Венесуэлы важна и Россия. Глава Кремля Владимир Путин пообещал поддержку своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро. Недавно же российский премьер-министр Дмитрий Медведев приезжал с двухдневным визитом в Гавану.

Москва хочет создать в регионе противовес США. Кремль также использует обе страны для давления на Белый дом, как бы очерчивая таким образом границу для американской внешней политики. Россия помогает Кубе в развитии и улучшении инфраструктуры, а также добыче нефти. Медведев посетил на севере Кубы новую скважину, бурением которой занимаются российская «Зарубежнефть» и кубинская Cubapetroleo. В следующие два года «Зарубежнефть» собирается пробурить 30 скважин и инвестировать в страну €100 млн.

Проблема заключается в том, что все мероприятия Москвы и Пекина рассчитаны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. И хотя поставки зерновых из России помогают Кубе в борьбе с нехваткой продовольствия, но нефтяной кризис от этого никуда не девается, заключает издание.