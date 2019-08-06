CNN: «очередное закручивание гаек» — Трамп заморозил активы Венесуэлы в США

Дональд Трамп ввёл эмбарго на все активы Каракаса, находящиеся в США. Это решение может иметь серьёзные последствия с учётом того, что правительство Венесуэлы может в отместку заморозить собственность какой-нибудь американской компании, которая продолжает работать в этой латиноамериканской стране, сообщает CNN.

А теперь поговорим о Венесуэле — ещё одном направлении, в котором США наращивают давление. В понедельник президент принял указ о заморозке всех государственных активов Венесуэлы в США. С подробностями из Каракаса журналист Стефано Поззебон.

Стефано, насколько я понимаю, речь идёт о тотальном экономическом эмбарго. В результате чего Венесуэла оказывается в одном ряду с такими странами, как Иран, Куба, Сирия. Так ли это? И что это будет означать для страны, которая, особенно её население, находится в тяжёлом положении?

СТЕФАН ПОЗЗЕБОН, журналист: Всё так, Джулия, речь идёт об очередном закручивании гаек, если так можно выразиться, со стороны американской администрации, которая пытается ещё сильнее изолировать правительство опального президента Николаса Мадуро. В этот раз фактически замораживаются все активы, которые есть у боливарианской республики Венесуэлы в Соединённых Штатах.

И не стоит забывать важную деталь для Соединённых Штатов, фондовых рынков и нефтяных аналитиков. Венесуэла владеет контрольным пакетом акций в американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, что имеет конкретный результат для миллионов американцев, пользующихся заправочными станциями.

В настоящий момент дело о пакете акций слушается в международном арбитражном суде. В споре участвуют правительство опального президента Николаса Мадуро и администрация Хуана Гуаидо, лидера оппозиции, которого США считают законным руководителем Венесуэлы.

Какими будут последствия этих мер, принятых (Дональдом Трампом. — ИноТВ) поздним вечером в понедельник, для слушаний по Citgo и для других активов, которыми Венесуэла владеет в США, пока неизвестно. Но существует ещё один вопрос: что случится с компаниями, у которых есть бизнес здесь, в Венесуэле?

На прошлой неделе компания Chevron получила отсрочку, лицензию, которая позволяет ей ещё три месяца вести дела в Венесуэле. Существует вероятность, что в отместку венесуэльские власти экспроприируют активы Chevron здесь, в Каракасе.

Разумеется, пока этого не случилось. Но, как ожидается, позже сегодня последует реакция со стороны правительства Николаса Мадуро. Мы будем очень внимательно следить за ситуацией, потому что последствия этого шага очень важны, Джулия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 августа 2019 года.