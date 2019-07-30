El Periódico: глава МИД Кубы призвал международное сообщество остановить американский «геноцид»

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес обвинил США в попытке разрушить целостность островного государства и кубинского народа, сообщает El Periódico. Родригес призвал международное сообщество помешать американскому «плану геноцида» Кубы.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес призвал международное сообщество помешать правительству США продолжать осуществлять «план геноцида» против островного государства, пишет El Periódico.

«Куба призывает международное сообщество помешать действиям США против целостности нашего народа и сдерживать враждебность, безрассудство и безответственность действующей американской администрации», — написал глава кубинского МИД на своей страничке в Twitter.

Издание отмечает, что в этом году президент США Дональд Трамп усилил давление на несколько латиноамериканских стран, в том числе Кубу и Венесуэлу. Среди прочего Вашингтон организовал экономическую и торговую блокаду двух стран, пытаясь повлиять на основные сферы жизни населения, угрожая целостности наций.

«Соединённые Штаты расширили экономическое пиратство в отношении Кубы. Они незаконно следят за кораблями и преследуют их, а также угрожают судоходным и страховым компаниям и правительствам, для того чтобы помешать доставке топлива в страну. Это план геноцида», — добавил Родригес.

По словам главы государства Мигеля Диаса-Канеля, таким образом Вашингтон намерен добиться всеобщего недовольства, которое перерастёт в выступления и заставит Гавану сесть за стол переговоров, сообщает El Periódico.