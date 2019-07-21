Spiegel: из-за санкций США на Кубе не хватает риса, курицы и мыла

Борьба за власть в Венесуэле и санкции со стороны администрации Трампа серьёзно ударили по Кубе, пишет Der Spiegel. В туристической отрасли отмечается значительный спад, в стране не хватает риса, куриного мяса, яиц, мыла и зубной пасты. Американские штрафные меры вызвали на Кубе тяжелейший экономический кризис, подчёркивает немецкий журнал.

Нехватка риса, яиц и мыла, резкий спад в туристической сфере — Куба погрязла в кризисе, который подстегнули крах Венесуэлы и санкционная политика Дональда Трампа, пишет немецкий журнал Der Spiegel.



С начала июля Бразилия запретила продажу кубинских сигар на своих рынках из-за того, что в них якобы содержится слишком много кислот. Коммунистические власти Кубы считают это решение очередным выпадом в экономической войне и винят в нём правительство «послушного прислужника администрации Трампа» президента Жаира Болсонару.



Министр внешней торговли Кубы назвал обоснование этого шага со стороны бразильских властей «смехотворным предлогом». Намного более вероятно, что правительство Болсонару последовало указаниям Вашингтона и внесло свою лепту в блокаду Кубы, уверен дипломат.



Для Кубы этот запрет на продажу сигар в Бразилии — лишь одна из многих плохих новостей за последнее время, отмечает издание. В туристической отрасли страны в этом году произошёл спад на 8,5%. Товаров повседневного потребления становится всё меньше. На цыплят, рис, яйца, бобовые, колбасы, мыло, моющие средства и зубную пасту установлены нормы рациона — за последние недели жители Кубы выложили в интернет множество фотографий с очередями, выстроившимися перед магазинами. С апреля газета Коммунистической партии Granma выходит всего на восьми страницах вместо прежних 16 — из-за проблем с наличием газетной бумаги.



Социалистическое карибское государство переживает тяжелейший экономический кризис со времён 90-х годов, подчёркивает Der Spiegel. Некоторые из причин такого бедственного положения сохраняются на протяжении десятилетий — это неэффективная плановая экономика, эмбарго США и зависимость страны от руководящей власти.



Однако непосредственными причинами, вызвавшими нынешний кризис, стали политические преобразования последних лет: кризис в Венесуэле, победа Болсонару в Бразилии и, конечно же, Дональда Трампа в США, утверждает немецкий журнал. После тяжёлого экономического кризиса 90-х годов, спровоцированного распадом финансировавшего Кубу Советского Союза, относительной стабильности карибского острова способствовали хорошие отношения с Бразилией и Венесуэлой. Венесуэла поставляла Кубе дешёвую нефть, Куба в ответ посылала в Венесуэлу своих врачей и медицинский персонал, а также военных специалистов и экспертов по безопасности. Почти 20 тыс. медиков с Кубы в прошедшие годы работали в бедных и отдалённых районах Бразилии.



В какой-то момент казалось возможным даже ослабление напряжённости с США: Барак Обама в последний год на посту президента ослабил торговое эмбарго, действовавшее с 60-х годов. Однако сегодня всё изменилось. После победы Болсонару в Бразилии Куба отозвала из страны своих врачей, что стоило карибскому государству многих миллионов долларов. Но ещё более болезненным для Кубы стал кризис в Венесуэле.



В 2012 году торговля между обеими странами составляла более пятой части ВВП Кубы. Поэтому венесуэльский кризис стал тяжёлым ударом для Кубы — поставки нефти резко сократились почти на две трети. Ситуация осложняется политическим кризисом. Куба поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в то время как США выступают за бросившего ему вызов Хуана Гуаидо. Вашингтон обвиняет Кубу в содействии Мадуро, позволяющем ему сохранить власть в Венесуэле.



Всё это привело к тому, что администрация Трампа ввела санкции в отношении Кубы, заключает Der Spiegel. Американские круизные лайнеры больше не могут останавливаться у её берегов, групповые поездки не осуществляются. Ослабление эмбарго при Обаме привело к небольшому росту числа американских туристов на Кубе, и это смягчило последствия кризиса в Венесуэле. Теперь же штрафные меры со стороны американского правительства особенно сильно ударили по кубинским частным фирмам, связанным с туристической отраслью.



Также Вашингтон ограничил возможность денежных переводов, совершаемых кубинцами в США их родственникам на Кубе. Помимо этого, с начала мая граждане США получили право подавать иски против иностранных компаний, которые пользуются собственностью, экспроприированной во время кубинской революции. Как поясняет издание, это затруднит для Кубы привлечение иностранных инвесторов.



Причиной для санкций, вероятно, стала борьба за власть в Венесуэле, однако в то же время штрафные меры свидетельствуют об идеологическом повороте внешней политики США при Трампе, подчёркивает немецкий журнал. Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон считает Кубу, Венесуэлу и Никарагуа «тройкой тираний» в Латинской Америке и ещё до начала борьбы за власть между Мадуро и Гуаидо говорил о необходимости усилить давление на эти авторитарные страны.



Правительство Кубы понимает, что стране необходимы основательные реформы, но жёсткий курс администрации Трампа его к этому не стимулирует. Напротив, тенденция продолжает развиваться: из-за кризиса многие, особенно молодёжь, покидают Кубу. Они больше не пытаются добраться до Флориды на плотах и предпочитают двигаться через Центральную Америку и Мексику, но цель для большинства остаётся прежней, и это США, заключает Der Spiegel.