Bloomberg: Венесуэла собирается перейти со SWIFT на российскую систему

США угрожали Венесуэле отключением от платёжных систем, и поэтому Каракас сам стал искать альтернативы SWIFT, пишет Bloomberg. Так, в качестве одного из вариантов там рассматривают российскую систему SPFS, которая уже распространяется среди российских банков.
Венесуэла рассматривает возможность перехода на российскую платёжную систему в качестве альтернативы системе SWIFT, которая работает из Бельгии, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Так Каракас готовится к американским санкциям.
Венесуэла уже запросила у России информацию об этой системе. Каракас опасается, что его заблокируют от международной платёжной системы, и это ещё больнее ударит по слабой финансовой системе страны. И даже если она перейдёт на российскую систему, ей всё равно потребуется одобрение Центробанка России.
Ни российские, ни венесуэльские чиновники не прокомментировали эту информацию.
Американские санкции против режима Мадуро изолировали Венесуэлу от глобальной финансовой системы. Кроме того, они собирались ввести запрет на транзакции в Венесуэле для Visa и Mastercard. Венесуэла, в свою очередь, старается действовать через ОАЭ, Турцию и теневые банки.
Однако угрозы отключения от SWIFT приходили и в адрес России в 2014 году, напоминает автор статьи, а прежде от этого пострадали иранские банки. Россия же стала одной из главных сторонниц Венесуэлы. И некоторые российские банки и крупные корпорации уже перешли на российскую платёжную систему. А также, по словам властей, к ней присоединились некие иностранные агенты. Из банковских организаций это банки в Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.
Первую транзакцию в рамках этой системы под названием SPFS провёл «Газпромбанк» в конце 2017 года. И сейчас через этот механизм идёт больше 10% всех финансовых операций. Но и SWIFT начинал с маленькой системы для 15 стран, напоминает журналист Bloomberg.
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