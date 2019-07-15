El Mundo: Папа Римский поддержал новые переговоры по кризису в Венесуэле

Папа Римский Франциск выступил за скорейшее разрешение кризиса в Венесуэле в рамках третьего раунда переговоров на островном государстве Барбадос, передаёт El Mundo. При этом, несмотря на заявления президента Николаса Мадуро, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что не намерен переводить диалог на постоянную основу.
Папа Римский Франциск призвал к скорейшему разрешению кризиса в Венесуэле в преддверии очередного раунда переговоров между оппозицией и правительством латиноамериканской страны в Барбадосе при участии Норвегии, сообщает El Mundo.
«Попросим Господа вдохновить и вразумить заинтересованные стороны, чтобы они как можно раньше смогли прийти к соглашению, которое положит конец страданиям людей, на благо страны и всего региона», — обратился к верующим понтифик.
Таким образом Папа Римский стремился выразить свою «близость» к венесуэльцам, «изнурённым» непрекращающимся кризисом.
Ватикан содействует диалогу представителей лидера оппозиции Хуана Гуаидо и президента Николаса Мадуро ещё с начала переговоров в Осло. С того же момента оппозиционная делегация выступает за проведение демократических президентских выборов в стране. Несмотря на то что Мадуро твёрдо стоит на своём, его противники полагают, что продвинулись достаточно, чтобы провести выборы уже в следующем году.
Тем не менее Святому престолу хорошо известно, что у действующего президента свои приёмы. Так, в 2016 году в ходе переговоров правительства с оппозицией представители папы стали свидетелями того, что условия, на которых было достигнуто соглашение, так и не были выполнены, пишет El Mundo.
Ожидается, что нынешние переговоры продлятся ещё несколько недель, хотя Гуаидо настаивает, что он не готов перевести мирный диалог на постоянную основу, как ранее об этом заявлял Мадуро.
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