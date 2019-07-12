VTV: правительство Венесуэлы и оппозиция договорились поддерживать постоянный диалог ради мира в стране

Венесуэльское правительство после трёх дней интенсивных переговоров с оппозицией, проводимых при посредничестве Норвегии, договорилось о постоянном диалоге, пишет Venezolana de Televisión.

Губернатор штата Миранда Эктор Родригес заявил, что в ходе переговоров представители венесуэльского правительства выслушали все чаяния, размышления и просьбы разных оппозиционных групп, участвовавших в этой встрече.

«Мы в рамках этого диалога подтвердили абсолютную готовность боливарианской революции учредить на постоянной основе комитет и согласились — о чём уже проинформировала оппозиция — с их желанием работать сообща ради мира в стране», — заявил Родригес.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, заявил: «В понедельник, во вторник и в среду в Барбадосе проходила историческая рабочая встреча. С правительством Норвегии и оппозицией удалось договориться о шести пунктах».

Он также пояснил, что, согласно договорённостям с Норвегией и оппозиционерами, не может раскрыть, о чём конкретно идёт речь.

«Мы можем лишь сказать, что это шесть тем согласованной и обговорённой повестки», — подчеркнул Мадуро.