TeleSUR: Лавров призвал США не играть с огнём в Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США проявлять большую сдержанность в действиях, когда дело касается сирийского конфликта, передаёт TeleSUR. При этом он отметил, что Россия обеспокоена действиями США, которые направлены на подрыв территориальной целостности Сирии. 20 февраля 2018 TeleSUR TV

TeleSUR: президент Боливии назвал США «угрозой ООН» из-за новых антироссийских санкций Новые односторонние санкции, которые США намереваются ввести против России, противоречат международному праву, — такое заявление в Twitter, как сообщает TeleSUR TV, сделал президент Боливии Эво Моралес. По его словам, вводя подобные ограничительные меры, Соединённые Штаты тем самым демонстрируют, что они являются угрозой многостороннему миру и ООН. 30 июля 2017 TeleSUR TV

Асад: у Трампа нет своего курса — в США все политики должны лгать Трампу пришлось изменить предвыборную риторику под влиянием других структур, которые фактически диктуют политику США, заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью TeleSUR. Доказательством тому стали решение президента нанести ракетный удар по Сирии и его последние заявления. Асад отметил, что в борьбе за «мировую гегемонию» американским политикам приходится постоянно искажать факты, а западные СМИ усердно изображают его «убийцей» собственного народа. 28 апреля 2017 TeleSUR TV

TeleSUR TV: Зерно России остановит продуктовую войну в Венесуэле Россия предоставит Венесуэле достаточно пшеницы, чтобы положить конец «продовольственной войне», сообщает TeleSUR. В связи с саботажем местных производителей Николас Мадуро принял предложение Владимира Путина о поддержке сельского хозяйства Венесуэлы, а также договорился о возобновлении военного сотрудничества с Россией. 8 декабря 2016 TeleSUR TV

Мадуро намерен вручить Владимиру Путину премию мира имени Уго Чавеса Президент Венесуэлы заявил о намерении создать премию Уго Чавеса за мир и суверенитет народов, сообщает Globovision. При этом он подчеркнул, что собирается вручить эту награду «самому выдающемуся на сегодня» мировому лидеру Владимиру Путину. 8 октября 2016 GLOBOVISION

TeleSUR: Отстранение российской сборной от Олимпиады – холодная война в «лучшем» своем проявлении Новая холодная война в самом разгаре, пишет на сайте TeleSUR журналист Андре Влчек. По его мнению, к старым приемам в этом противостоянии Запад добавил и новые. И настоящей «инновацией» в этой борьбе стала демонизация российских спортсменов и попытка не пустить их на соревнования в Рио. 4 августа 2016 TeleSUR TV

TeleSUR TV: Стратегические отношения между Венесуэлой и Россией Москва и Каракас объединяют усилия для противостояния военному, политическому и экономическому давлению США, пишет аналитик Сильвина Романо для TeleSUR TV. Россия и Венесуэла успешно сотрудничают в экономической сфере – их объединяют проекты по добыче нефти, - но также и в сфере СМИ. Telesur и Russia Today запускают проект «Венесуэла и Россия под прицелом», призванный объективно представить страны, не позволив мировым СМИ дискредитировать их. 5 мая 2016 TeleSUR TV

TeleSUR: Западные СМИ не признают успехи России и преувеличивают ее траты Западные СМИ не только не признают успеха совместной операции Москвы и Дамаска в Пальмире, но также утверждают, что военная кампания ВКС РФ стала серьезным ударом по российской экономике, сообщает TeleSUR TV. Тем не менее эксперты и аналитики не согласны с этими утверждениями, говорится в материале. 6 апреля 2016 TeleSUR TV

Лидер Венесуэлы: Нефтяной альянс нужен для борьбы со «сборищем спекулянтов» Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости нового альянса нефтедобывающих стран – как входящих, так и не входящих в ОПЕК. По его словам, создать альянс необходимо, чтобы лишить нефтяных спекулянтов возможности устанавливать собственные цены на черное золото, передает TeleSUR TV. 18 февраля 2016 TeleSUR TV

TeleSUR: Запад использует Украину, чтобы подорвать роль России в мире Государственный переворот на Украине, как отмечает TeleSUR TV, был частью разработанной Западом стратегии, которая нацелена на то, чтобы подорвать ведущую роль России в международной геополитике. Причем, по мнению венесуэльского канала, Москве и дальше придется противодействовать этой стратегии. 4 февраля 2016 TeleSUR TV