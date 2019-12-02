El Nacional: «это всё заговор» — Гуаидо объяснил, как его соратники угодили в коррупционный скандал

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо прокомментировал коррупционный скандал, связанный с депутатами возглавляемого им оппозиционного парламента. В частности, как пишет El Nacional, он назвал случившееся заговором, нацеленным на то, чтобы оставить Николаса Мадуро у власти.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы и, как пишет El Nacional, исполняющий обязанности президента Хуан Гуаидо прокомментировал коррупционный скандал, в который оказались вовлечены депутаты ассамблеи. По его словам, всё это часть «заговора с целью оставить Мадуро у власти».

В ходе пресс-конференции он заявил, что в нынешнем случае речь идёт не просто о коррупции, поэтому данное дело будет рассмотрено в парламенте, чтобы оценить, нужно ли снимать с парламентариев неприкосновенность на то время, пока будут изучаться обвинения, выдвинутые в результате журналистского расследования.

Если информация о коррупции подтвердится, депутаты будут лишены занимаемых постов, подчеркнул Гуаидо. По его словам, уже в течение нескольких дней поступают сообщения об угрозах и вымогательствах, которые используются для получения голосов в венесуэльском парламенте в преддверии 5 января 2020 года, когда депутаты будут голосовать о продлении полномочий Хуана Гуаидо в качестве спикера Национального собрания.

«Они выходили на контакт, угрожали и шантажировали нескольких депутатов в столичном отеле, предлагая 1 миллион долларов в двух частях. Также звучали угрозы в отношении тех, кто не согласен влезать в эти грязные махинации», — заявил он.

Гуаидо пояснил, что режим Николаса Мадуро посредством колумбийского бизнесмена Алекса Сааба и венесуэльского медиамагната Рауля Горрина заполучил некоторых депутатов, которые фигурируют в коррупционном расследовании, для того чтобы начать операцию в стиле «бери взятку или получи пулю».



«Это для того, чтобы помешать подтверждению 5 января моих полномочий спикера парламента, а, следовательно, и временного президента Венесуэлы», — указал Гуаидо.