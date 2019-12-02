El Nacional: «это всё заговор» — Гуаидо объяснил, как его соратники угодили в коррупционный скандал

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо прокомментировал коррупционный скандал, связанный с депутатами возглавляемого им оппозиционного парламента. В частности, как пишет El Nacional, он назвал случившееся заговором, нацеленным на то, чтобы оставить Николаса Мадуро у власти.
Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы и, как пишет El Nacional, исполняющий обязанности президента Хуан Гуаидо прокомментировал коррупционный скандал, в который оказались вовлечены депутаты ассамблеи. По его словам, всё это часть «заговора с целью оставить Мадуро у власти».
В ходе пресс-конференции он заявил, что в нынешнем случае речь идёт не просто о коррупции, поэтому данное дело будет рассмотрено в парламенте, чтобы оценить, нужно ли снимать с парламентариев неприкосновенность на то время, пока будут изучаться обвинения, выдвинутые в результате журналистского расследования.
Если информация о коррупции подтвердится, депутаты будут лишены занимаемых постов, подчеркнул Гуаидо. По его словам, уже в течение нескольких дней поступают сообщения об угрозах и вымогательствах, которые используются для получения голосов в венесуэльском парламенте в преддверии 5 января 2020 года, когда депутаты будут голосовать о продлении полномочий Хуана Гуаидо в качестве спикера Национального собрания.
«Они выходили на контакт, угрожали и шантажировали нескольких депутатов в столичном отеле, предлагая 1 миллион долларов в двух частях. Также звучали угрозы в отношении тех, кто не согласен влезать в эти грязные махинации», — заявил он.
Гуаидо пояснил, что режим Николаса Мадуро посредством колумбийского бизнесмена Алекса Сааба и венесуэльского медиамагната Рауля Горрина заполучил некоторых депутатов, которые фигурируют в коррупционном расследовании, для того чтобы начать операцию в стиле «бери взятку или получи пулю».
«Это для того, чтобы помешать подтверждению 5 января моих полномочий спикера парламента, а, следовательно, и временного президента Венесуэлы», — указал Гуаидо.
Соединённые Штаты могут оказать содействие Украине в ситуации вокруг Крыма, только если помогут Киеву признать полуостров частью России, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
В Госдуму внесли законопроект, предполагающий размещение в торговых центрах площадью более 5 тыс. кв. м подразделений частной пожарной охраны, следует из информации, содержащейся в базе данных нижней палаты парламента.
Руководство московского футбольного клуба «Спартак» не намерено применять санкции к главному тренеру команды Доменико Тедеско за инцидент в судейской после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Фракция Верховной рады Украины «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко предложила нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обсудить перед саммитом в нормандском формате «красные линии», которые «недопустимо переходить».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление нового верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что нет причин отказываться от санкций против России.
Министерство обороны России опровергло информацию американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке российскими ВКС лагеря беженцев в Сирии в августе. В военном ведомстве эту статью назвали фейком, указав на нелепость обвинений.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказал о состоянии участка дороги и моста, где произошло ДТП с пассажирским автобусом, жертвами которого стали 19 человек.
Сопредседатель правозащитного центра «Единой России», депутат Госдумы Михаил Старшинов направил обращения в Минздрав и Генпрокуратуру с просьбой разобраться с обеспечением необходимыми лекарствами тяжелобольных пациентов, в том числе с диагнозом «муковисцидоз».
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал трёх болельщиков московского «Спартака» за нецензурную лексику у отеля на Кирочной улице перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику, в том числе на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН прокомментировал заявление заместителя гендиректора «Укроборонпрома» Мустафы Найема о преимуществе Украины над Россией на мировом рынке вооружений.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление украинского вице-премьера по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы о том, что страна может «принять пару областей» России.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в результате которого погибли 19 человек.