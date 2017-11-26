Infobae
Infobae: Венесуэла надеется в 2018 году начать производство автоматов Калашникова
Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Вильмар Кастро Сотельдо заявил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова — это один из главных проектов между Москвой и Каракасом. При этом он выразил надежду, что предприятие начнёт функционировать уже в следующем году.
Infobae: Россия договорилась о выплате последнего долга СССР
Россия подписала с Боснией и Герцеговиной межправительственное соглашение о погашении последнего советского долга, сообщает Infobae. Согласно этому документу, Москва в ближайшее время выплатит бывшей югославской республике 125,1 миллиона долларов.
Infobae: Трамп стремится «реанимировать» США по рецепту Горбачева
Америка при Дональде Трампе озабочена тем, чтобы реанимировать себя, так же как в свое время Михаил Горбачев хотел реанимировать Советский Союз, пишет Infobae. Однако попытки советского лидера закончились развалом СССР. И США, как отмечается в статье, сейчас также подают очевидные сигналы о своей «изношенности и социальной и международной нежизнеспособности».
Лавров: России не нужны военные базы в Латинской Америке
Россия намерена открыть в Латинской Америке пункты материально-технического обеспечения для своего флота, но военные базы ей там не нужны. Об этом, как пишет аргентинское издание Infobae, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр при этом не уточнил, в каких конкретно странах могут появится подобные пункты.