Infobae: Венесуэла надеется в 2018 году начать производство автоматов Калашникова Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Вильмар Кастро Сотельдо заявил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова — это один из главных проектов между Москвой и Каракасом. При этом он выразил надежду, что предприятие начнёт функционировать уже в следующем году. 26 ноября 2017 Infobae

Infobae: Россия договорилась о выплате последнего долга СССР Россия подписала с Боснией и Герцеговиной межправительственное соглашение о погашении последнего советского долга, сообщает Infobae. Согласно этому документу, Москва в ближайшее время выплатит бывшей югославской республике 125,1 миллиона долларов. 22 марта 2017 Infobae

Infobae: Трамп стремится «реанимировать» США по рецепту Горбачева Америка при Дональде Трампе озабочена тем, чтобы реанимировать себя, так же как в свое время Михаил Горбачев хотел реанимировать Советский Союз, пишет Infobae. Однако попытки советского лидера закончились развалом СССР. И США, как отмечается в статье, сейчас также подают очевидные сигналы о своей «изношенности и социальной и международной нежизнеспособности». 17 ноября 2016 Infobae