Infobae: Вашингтон подписал с Гуаидо «первый за 65 лет двусторонний договор» между США и Венесуэлой

Соединённые Штаты подписали с представителями Хуана Гуаидо, которого Вашингтон ранее признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы, договор о предоставлении венесуэльцам помощи на сумму $116 млн, сообщает Infobae. При этом заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти заявила, что это первое двустороннее соглашение между её страной и правительством Венесуэлы за более чем 65 лет.
Правительство США и представители оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуаидо, который был признан исполняющим обязанности президента Венесуэлы более чем 50 странами, подписали, как они говорят, «первый за 65 лет двусторонний договор», сообщает Infobae со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти.
«Это первое двустороннее соглашение между США и правительством Венесуэлы за более чем 65 лет. Это отражение жизненно важного и уникального сотрудничества между двумя нашими странами», — заявила она.
Соглашение было подписано в штаб-квартире Агентства США по международному развитию (USAID) директором организации Марком Грином, с одной стороны, и представителем Гуаидо в Соединённых Штатах Карлосом Веккьо, с другой. В рамках этих договорённостей венесуэльцам будет выделено $116 млн.
В частности, с помощью этого договора Вашингтона окажет финансовую помощь организациям гражданского общества Венесуэлы, независимым СМИ, ассоциациям, занимающимся надзором за выборами, а также группам, которые оказывают венесуэльцам медицинскую помощь и предоставляют им продукты питания, пишет издание со ссылкой на Марка Грина.
Из $116 млн 98 млн будут направлены организациям, находящимся внутри Венесуэлы. По словам Грина, помощь будет распределятся через международные фонды и организации.
Вопрос о гуманитарной помощи — одна из «точек трения» в венесуэльском кризисе. «Диктатор Николас Мадуро» отказался от её ввоза в страну, поскольку, по его мнению, помощь США представляет собой попытку «вмешательства».
Хуан Гуаидо, комментируя подписание двустороннего соглашения, заявил, что оно имеет большое значение.
«Это формализация статуса союзников между правительствами Соединённых Штатов и Венесуэлы», — подчеркнул политик.
На дипломатическом уровне США, как пишет Infobae, с помощью этого договора ещё раз подтвердили, что признают Гуаидо лидером Венесуэлы.
Гуаидо, спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента 23 января этого года, посчитав незаконным переизбрание Мадуро, состоявшееся 18 мая 2018 года в ходе выборов, которые не были признаны оппозицией и частью мирового сообщества.
Заведующий сектором региональных проблем отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал призыв ЕС укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению».
Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов в беседе с газетой «Известия» оценил сообщение о том, что Всемирный банк ожидает замедления роста мировой экономики в 2020 году до 2,5% на фоне ослабления торговых и инвестиционных показателей.
Решение включить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в перечень иноагентов не связано с расследованием СК о финансировании этой организации. Кроме того, у Минюста есть все доказательства иностранного финансирования ФБК.
Премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что в стране существует «ряд сложных вопросов» с должниками, однако власти сделают всё зависящее для того, чтобы начало отопительного сезона прошло «без проблем».
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии. Как отмечает агентство Anadolu, операция Турции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат получила название «Родник мира».
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявило о срыве украинской стороной плана-графика по разведению сил.
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба поделился мнением о национальной команде Шотландии в преддверии матча седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как проходит подготовка национальной команды к матчу седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
В немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) неизвестные открыли огонь. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека. Об этом говорится в опубликованном заявлении местной полиции.
Решение о внесении организаций в список иностранных агентов является прерогативой Минюста. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в список иноагентов.