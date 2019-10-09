Infobae: Вашингтон подписал с Гуаидо «первый за 65 лет двусторонний договор» между США и Венесуэлой

Правительство США и представители оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуаидо, который был признан исполняющим обязанности президента Венесуэлы более чем 50 странами, подписали, как они говорят, «первый за 65 лет двусторонний договор», сообщает Infobae со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти.

«Это первое двустороннее соглашение между США и правительством Венесуэлы за более чем 65 лет. Это отражение жизненно важного и уникального сотрудничества между двумя нашими странами», — заявила она.

Соглашение было подписано в штаб-квартире Агентства США по международному развитию (USAID) директором организации Марком Грином, с одной стороны, и представителем Гуаидо в Соединённых Штатах Карлосом Веккьо, с другой. В рамках этих договорённостей венесуэльцам будет выделено $116 млн.

В частности, с помощью этого договора Вашингтона окажет финансовую помощь организациям гражданского общества Венесуэлы, независимым СМИ, ассоциациям, занимающимся надзором за выборами, а также группам, которые оказывают венесуэльцам медицинскую помощь и предоставляют им продукты питания, пишет издание со ссылкой на Марка Грина.

Из $116 млн 98 млн будут направлены организациям, находящимся внутри Венесуэлы. По словам Грина, помощь будет распределятся через международные фонды и организации.

Вопрос о гуманитарной помощи — одна из «точек трения» в венесуэльском кризисе. «Диктатор Николас Мадуро» отказался от её ввоза в страну, поскольку, по его мнению, помощь США представляет собой попытку «вмешательства».

Хуан Гуаидо, комментируя подписание двустороннего соглашения, заявил, что оно имеет большое значение.

«Это формализация статуса союзников между правительствами Соединённых Штатов и Венесуэлы», — подчеркнул политик.

На дипломатическом уровне США, как пишет Infobae, с помощью этого договора ещё раз подтвердили, что признают Гуаидо лидером Венесуэлы.

Гуаидо, спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента 23 января этого года, посчитав незаконным переизбрание Мадуро, состоявшееся 18 мая 2018 года в ходе выборов, которые не были признаны оппозицией и частью мирового сообщества.