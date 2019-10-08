VTV: Мадуро продлил режим повышенной боеготовности на границе с Колумбией

НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Выражаясь словами генерала Падрино, с которым мы только что провели частный разговор, нужно установить мир, установить постоянное обеспечение суверенитета и быть постоянно настороже. Поэтому я решил продлить действие второй фазы «оранжевого» уровня угрозы. «Оранжевый» уровень угрозы сохраняется, и наши вооружённые силы и дальше останутся развёрнутыми в рамках полноценного обеспечения нашего конституционного суверенитета на венесуэльской территории.

Ни одна вооружённая группировка — слушайте внимательно и хорошенько это усвойте, поскольку это приказ, — ни одно нерегулярное вооружённое формирование полувоенного характера или же вообще без опознавательных знаков не может заходить на венесуэльскую территорию.

На территории Венесуэлы нет места колумбийскому насилию. Никакого колумбийского насилия на венесуэльской территории. Для этого у нас есть мощные боливарианские вооружённые силы, находящиеся в союзе с народом. Наша родина пребывает в состоянии мира. Вооружённый конфликт там, в Колумбии. Да, у них так, к сожалению. Но это их конфликт, их война. Уже 70 лет. Это у них. А Венесуэла — родина мира. Единая, суверенная, независимая страна. Венесуэла — свободная страна.

Дата выхода в эфир 08 октября 2019 года.