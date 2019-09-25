CNN: не на Генассамблее, а в Москве — Мадуро и Путин выступили «единым фронтом»

Хотя, судя по заявлениям Кремля, ожидания в отношении визита Николаса Мадуро в Москву не слишком высоки, важен уже сам факт встречи между лидерами России и Венесуэлы, которые предпочли переговоры Генассамблее ООН, считает Нэйтан Ходж из CNN. Журналист подчёркивает, что Москва — главный союзник для Каракаса и теперь они предстают «единым фронтом».

На Генассамблее ООН Дональд Трамп раскритиковал президента Венесуэлы Николаса Мадуро, назвав его «марионеткой Кубы». Правда, Мадуро не мог услышать всё это лично, потому что в это самое время был на пути в Москву, где он должен встретиться со своим главным союзником — российским президентом Владимиром Путиным.



С подробностями прямо сейчас с нами на связь выходит глава московского бюро CNN Нэйтан Ходж. Рады вас видеть. Итак, что слышно? Какие результаты ждут от этих переговоров?



НЭЙТАН ХОДЖ, глава московского бюро CNN: Вообще, Розмари, почти сразу стоит отметить, как важно понимать, насколько ценным союзником является российский президент для Николаса Мадуро. Это Россия, главным образом, предоставляет Венесуэле военную поддержку: Москва оказывала Каракасу военную и техническую помощь, заключала контракты на поставку оружия венесуэльскому правительству. А кроме того, российская государственная нефтяная компания «Роснефть» предоставила миллиарды в кредит PDVSA, венесуэльскому государственному нефтяному предприятию.



Однако, насколько мы могли наблюдать по поведению Кремля, ожидания в отношении этого визита не слишком высоки. Вчера пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не ждёт подписания новых оборонных контрактов во время визита Мадуро. И тем не менее важно уже то, как выглядит эта встреча: Путин, который, как и Мадуро, не поехал на Генассамблею, представляет единый фронт с венесуэльским лидером.



Можно сказать, готовя почву для сегодняшней встречи между Путиным и Мадуро, Песков отметил, что лидеры будут обсуждать прямое вмешательство третьих стран во внутреннюю политику Венесуэлы. И это, конечно же, недвусмысленный камень в огород администрации Трампа, которая поддерживала Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы и которая выступала с весьма жёсткими заявлениями в адрес венесуэльского правительства. Также ранее на этой неделе Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении учреждений, способствовавших перебросу венесуэльской нефти на Кубу.



В целом складывается очень запутанная картина. Посмотрим, чем же всё-таки завершатся переговоры, которые должны будут пройти за завтраком между Мадуро и Путиным. Розмари?



С нами на связи в прямом эфире из Москвы был Нэйтан Ходж. Большое спасибо.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 25 сентября 2019 года.