24 Horas: Гуаидо считает публикацию его фотографий с наркоторговцами уловкой со стороны правительства Мадуро

Генеральная прокуратура Венесуэлы открыла очередное расследование в отношении лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, которого обвиняют в связях с наркоторговцами, передаёт Canal 24 Horas TV. Каракас пошёл на этот шаг, после того как были распространены фотографии, на которых Гуаидо заснят вместе с членами преступной группировки «Лос Растрохос». Сам оппозиционер считает эти фото уловкой венесуэльских властей.

Зарубежные новости. В Венесуэле прокуратура открыла расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуаидо с целью установить предполагаемую связь между ним и колумбийской преступной группировкой «Лос Растрохос». Гуаидо утверждает, что это новая направленная против него уловка со стороны правительства. По этой теме также высказался президент страны Николас Мадуро.

Речь идёт всего лишь о новой попытке правительства Мадуро отвлечь внимание от того, что он предоставляет убежище партизанам. Так Хуан Гуаидо прокомментировал прессе фотографии, распространённые венесуэльским правительством. На них он запечатлён с предполагаемыми преступниками из банды «Лос Растрохос».

ХУАН ГУАИДО, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы: Режим Мадуро предоставляет убежище боевикам-наркоторговцам, партизанам-наркоторговцам, террористам. И он так всегда поступал. Их опять же приглашали на Форум Сан-Паулу*.

Спикер венесуэльского парламента заявил, что не спрашивает анкетные данные у тех, с кем он фотографируется. Он также задал следующий вопрос.

ХУАН ГУАИДО: Тут есть один большой вопрос: как они получили эти фото? Поскольку тысячи людей просят меня сфотографироваться с ними. Но совсем другое дело, когда вам пересылают эти фотографии по Whatsapp.

Генеральный прокурор Венесуэлы считает, что эти фотографии демонстрируют связь Гуаидо с преступными группировками. Поэтому против оппозиционного лидера было открыто расследование в дополнение к трём другим. Гуаидо также обвиняют в предательстве родины, в перебоях с электроснабжением в стране и в попытках отказаться от претензий на территорию, принадлежность которой Венесуэла оспаривает с Гайаной.

НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Это мать всех скандалов. Ведь «Лос Растрохос» вытащили с венесуэльской территории одной из своих членов — Хуана Гуаидо. Его перевезли, объявив при этом на сутки осадное положение на пограничном пункте, для того чтобы могла пройти королева, королева Гуаидо, королева наркоторговли, королева Юга**.

Ужасный бандит, ужасный преступник, которого США выбрали лидером венесуэльской оппозиции. Какой позор! Дамы и господа, порядочные оппозиционеры, какой позор!

Дата выхода в эфир 14 сентября 2019 года.

* ежегодный форум латиноамериканских партий левого толка (прим. ИноТВ)

** отсылка к одноимённому сериалу про наркоторговцев (прим. ИноТВ)