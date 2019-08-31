El Periódico: манифест Мадуро против американской блокады Венесуэлы подписали 8 млн человек

22:03 Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Алексея Миранчука Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым вызвал в расположение национальной команды полузащитника «Краснодара» Руслана Камболова для подготовки к матчам квалификации на чемпионат Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.

22:03 При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС по Подмосковью.

21:53 Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение организаторам заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

21:50 Украина подписала газовое соглашение с Польшей и США Представители Украины, Польши и США подписали в Варшаве соглашение о газовом сотрудничестве между странами.

21:38 «Ливерпуль» разгромил «Бернли» в матче АПЛ «Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Бернли» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

21:31 Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

21:25 «Милан» обыграл «Брешию» в матче Серии А «Милан» одержал победу над «Брешией» в матче второго тура итальянской Серии А.

21:16 Число погибших из-за взрыва на химзаводе в Индии возросло до 13 Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в индийском городе Дхуле увеличилось до 13.

21:05 Фати стал самым молодым футболистом, забившим за «Барселону» в Примере Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым футболистом в истории клуба, забившим в матче испанской Примеры.

21:03 При падении вертолёта в Норвегии погибли четыре человека В результате падения вертолёта на севере Норвегии недалеко от города Альта погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте спасательного центра северной Норвегии.

20:53 Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил польской стороне присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

20:52 «Тамбов» в компенсированное время упустил победу над «Ахматом» в матче РПЛ «Тамбов» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

20:41 Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter Пользователи Twitter из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

20:39 Соперник «Зенита» по ЛЧ «Лион» не сумел обыграть «Бордо» в матче Лиги 1 «Лион» и «Бордо» сыграли вничью в матче четвёртого тура французской Лиги 1.

20:31 СК возбудил дело по факту падения вертолёта в Подмосковье Следователи возбудили уголовное дело по факту падения вертолёта в подмосковном Долгопрудном.

20:24 В московском метро погиб мужчина В Московском метрополитене на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии погиб мужчина. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД на метрополитене.

20:20 «Барселона» упустила победу над «Осасуной» в матче Примеры Каталонская «Барселона» и «Осасуна» сыграли вничью в матче третьего тура испанской Примеры.

20:18 Прокуратура начала проверку из-за падения вертолёта в Долгопрудном Московская транспортная прокуратура начала проверку в связи с падением вертолёта в Клязьминское водохранилище в городе Долгопрудном Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного органа Екатерину Короткову.

20:16 Эрдоган заявил о планах Турции остаться в НАТО Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не будет отказываться от членства в НАТО. Заявление Эрдогана приводит турецкое издание Sabah.

20:12 В Подмосковье вертолёт упал в водохранилище В Московской области вертолёт упал в Клязьминское водохранилище. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте подмосковного МЧС.

20:08 Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».

19:57 СМИ: Число пострадавших при атаке под Лионом выросло до девяти В результате нападения на станции метро в коммуне Виллёрбан рядом с французским Лионом, по последним данным, один человек погиб и девять пострадали. Об этом информирует радиостанция Europe 1.

19:54 В Норвегии разбился вертолёт Вертолёт потерпел крушение у норвежского города Альта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице спасательного центра Северной Норвегии.

19:50 Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в матче с «Локомотивом» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

19:46 Чернов о своих сейвах: просто хотел помочь «Ростову», а не выглядеть героем Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал свои действия в концовке матча восьмого тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».

19:46 Авакова и Луценко обвинили в связях с нелегальными казино Руководитель украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обвинил главу МВД Украины Арсена Авакова и экс-генпрокурора страны Юрия Луценко в связях с подпольным игорным бизнесом.

19:38 США заявили о нанесении удара по позициям «Аль-Каиды» возле Идлиба В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) заявили, что по позициям террористов «Аль-Каиды»* в районе сирийского города Идлиб 31 августа был нанесён удар.

19:33 Замглавы МИД России провёл встречу с госминистром иностранных дел ОАЭ Замглавы МИД России Михаил Богданов провёл встречу в Дубае с госминистром иностранных дел ОАЭ Анваром Гаргашем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

19:30 «Зенит» объявил об аренде футболиста «Порту» Осорио Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио в клуб на правах аренды.

19:25 Сёмин оценил дебют Мариу за «Локомотив» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал дебют полузащитника Жоау Мариу в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

19:22 В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5 В Мьянме зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом информирует Геологическая служба США.

19:19 Сёмин заявил, что Алексей Миранчук из-за травмы не поедет в расположение сборной России Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал травму Алексея Миранчука, которую полузащитник получил в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

19:16 В МИД Ирана заявили о готовности продавать нефть любым покупателям Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранская сторона готова продавать нефть всем покупателям.

19:06 При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.

18:59 Сёмин назвал закономерным поражение «Локомотива» в матче с «Ростовом» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Ростова» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

18:57 Трамп сообщил, что США могут серьёзно пострадать от урагана «Дориан» Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских штатов могут пострадать от урагана «Дориан» серьёзнее, чем ожидалось изначально.

18:56 «Лестер» обыграл «Борнмут» в АПЛ «Лестер» на своём поле взял верх над «Борнмутом» в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.

18:52 «Манчестер Сити» забил четыре безответных мяча «Брайтону» в АПЛ «Манчестер Сити» на своём поле разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/20.

18:52 Автогол Зума на 89-й минуте не позволил «Челси» обыграть «Шеффилд» в АПЛ «Челси» на своём поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/20.

18:46 «Ростов» вышел в лидеры РПЛ после победы над «Локомотивом» «Ростов» возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу сезона-2019/20 после победы над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура.

18:46 Шомуродов признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Ростов» Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов признан лучшим игроком матча восьмого тура РПЛ с московским «Локомотивом».

18:45 В ДНР заявили о повреждении частных домов в результате обстрелов ВСУ В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков.

18:40 Гонка «Формулы-2» прервана из-за аварии и не будет возобновлена Заезд «Формулы-2» на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии был прерван по ходу второго круга.

18:38 Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 см Согласно данным управления ГОЧС администрации Комсомольска-на-Амуре на утро 31 августа, уровень воды в реке Амур составил 727 см.

18:30 ЦИК России обвинила Associated Press в искажении интервью с Памфиловой Центральная избирательная комиссия России заявила, что агентство Associated Press после интервью с председателем избиркома Эллой Памфиловой опубликовало «материал с оценочной и политизированной трактовкой темы». Об этом говорится в сообщении на сайте Центризбиркома.

18:28 «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в чемпионате Германии по футболу «Байер» и «Хоффенхайм» не смогли отметиться забитыми мячами в матче 3-го тура чемпионата Германии по футболу сезона-2019/20.

18:28 «Шальке» крупно обыграл «Герту» в Бундеслиге «Шальке» разгромил «Герту» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу сезона-2019/20.

18:27 Дубль Шомуродова помог «Ростову» обыграть «Локомотив» в РПЛ Московский «Локомотив» на своём поле уступил «Ростову» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

18:25 «Бавария» забила шесть мячей «Майнцу» в матче Бундеслиги Мюнхенская «Бавария» разгромила «Майнц» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.