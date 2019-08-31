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El Periódico: манифест Мадуро против американской блокады Венесуэлы подписали 8 млн человек

Материал представлен в пересказе ИноТВ
8 млн человек поддержали манифест правительства против американских санкций, пишет El Periódico со ссылкой на заявление венесуэльского лидера Николас Мадуро. В общей сложности в Венесуэле надеются собрать 13 млн подписей для отправки манифеста Генассамблее ООН.
El Periódico: манифест Мадуро против американской блокады Венесуэлы подписали 8 млн человек
Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что собрал 8 млн подписей против экономических санкций, введённых администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает El Periódico.

При этом, по словам венесуэльского лидера, данное количество подписей удалось собрать в «рекордные сроки», напомнив, что в 2015 году на соответствующий призыв правительства откликнулись почти 10 млн граждан страны.  

«Всего за две недели эта кампания продемонстрировала мужество, готовность к борьбе, желание, страсть и то, что венесуэльцы испытывают по отношению к блокаде Дональда Трампа… Сегодня мы собрали восемь миллионов подписей», — отметил президент перед сторонниками в Каракасе.

Мадуро сорвал бурные аплодисменты собравшихся, пообещав направить манифест «с волей венесуэльского народа» в ООН.

«Достаточно блокады, достаточно агрессии, люди страдают от блокады», — заявил венесуэльский лидер скандирующей название кампании «Нет Трампу!»

El Periódico напоминает, что 10 августа министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил, что правительство надеется собрать 13 млн подписей всего за один месяц, для того чтобы позже направить манифест в Генеральную Ассамблею ООН. При этом Родригес подчеркнул, что поддержать манифест смогут желающие по всему миру.

Первыми, кто поставил на документ свою подпись, стали Мадуро и его супруга Силия Флорес.

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источник
El Periódico Испания Европа
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Венесуэла Николас Мадуро ООН санкции США
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