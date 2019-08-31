El Periódico: манифест Мадуро против американской блокады Венесуэлы подписали 8 млн человек

22:03
Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Алексея Миранчука
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым вызвал в расположение национальной команды полузащитника «Краснодара» Руслана Камболова для подготовки к матчам квалификации на чемпионат Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
22:03
При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС по Подмосковью.
21:53
Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение организаторам заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
21:50
Украина подписала газовое соглашение с Польшей и США
Представители Украины, Польши и США подписали в Варшаве соглашение о газовом сотрудничестве между странами.
21:38
«Ливерпуль» разгромил «Бернли» в матче АПЛ
«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Бернли» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
21:31
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
21:25
«Милан» обыграл «Брешию» в матче Серии А
«Милан» одержал победу над «Брешией» в матче второго тура итальянской Серии А.
21:16
Число погибших из-за взрыва на химзаводе в Индии возросло до 13
Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в индийском городе Дхуле увеличилось до 13.
21:05
Фати стал самым молодым футболистом, забившим за «Барселону» в Примере
Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым футболистом в истории клуба, забившим в матче испанской Примеры.
21:03
При падении вертолёта в Норвегии погибли четыре человека
В результате падения вертолёта на севере Норвегии недалеко от города Альта погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте спасательного центра северной Норвегии.
20:53
Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил польской стороне присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.
20:52
«Тамбов» в компенсированное время упустил победу над «Ахматом» в матче РПЛ
«Тамбов» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:41
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи Twitter из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
20:39
Соперник «Зенита» по ЛЧ «Лион» не сумел обыграть «Бордо» в матче Лиги 1
«Лион» и «Бордо» сыграли вничью в матче четвёртого тура французской Лиги 1.
20:31
СК возбудил дело по факту падения вертолёта в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело по факту падения вертолёта в подмосковном Долгопрудном.
20:24
В московском метро погиб мужчина
В Московском метрополитене на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии погиб мужчина. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД на метрополитене.
20:20
«Барселона» упустила победу над «Осасуной» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» и «Осасуна» сыграли вничью в матче третьего тура испанской Примеры.
20:18
Прокуратура начала проверку из-за падения вертолёта в Долгопрудном
Московская транспортная прокуратура начала проверку в связи с падением вертолёта в Клязьминское водохранилище в городе Долгопрудном Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного органа Екатерину Короткову.
20:16
Эрдоган заявил о планах Турции остаться в НАТО
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не будет отказываться от членства в НАТО. Заявление Эрдогана приводит турецкое издание Sabah.
20:12
В Подмосковье вертолёт упал в водохранилище
В Московской области вертолёт упал в Клязьминское водохранилище. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте подмосковного МЧС.
20:08
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
19:57
СМИ: Число пострадавших при атаке под Лионом выросло до девяти
В результате нападения на станции метро в коммуне Виллёрбан рядом с французским Лионом, по последним данным, один человек погиб и девять пострадали. Об этом информирует радиостанция Europe 1.
19:54
В Норвегии разбился вертолёт
Вертолёт потерпел крушение у норвежского города Альта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице спасательного центра Северной Норвегии.
19:50
Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в матче с «Локомотивом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:46
Чернов о своих сейвах: просто хотел помочь «Ростову», а не выглядеть героем
Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал свои действия в концовке матча восьмого тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».
19:46
Авакова и Луценко обвинили в связях с нелегальными казино
Руководитель украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обвинил главу МВД Украины Арсена Авакова и экс-генпрокурора страны Юрия Луценко в связях с подпольным игорным бизнесом.
19:38
США заявили о нанесении удара по позициям «Аль-Каиды» возле Идлиба
В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) заявили, что по позициям террористов «Аль-Каиды»* в районе сирийского города Идлиб 31 августа был нанесён удар.
19:33
Замглавы МИД России провёл встречу с госминистром иностранных дел ОАЭ
Замглавы МИД России Михаил Богданов провёл встречу в Дубае с госминистром иностранных дел ОАЭ Анваром Гаргашем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
19:30
«Зенит» объявил об аренде футболиста «Порту» Осорио
Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио в клуб на правах аренды.
19:25
Сёмин оценил дебют Мариу за «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал дебют полузащитника Жоау Мариу в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
19:22
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Мьянме зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом информирует Геологическая служба США.
19:19
Сёмин заявил, что Алексей Миранчук из-за травмы не поедет в расположение сборной России
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал травму Алексея Миранчука, которую полузащитник получил в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
19:16
В МИД Ирана заявили о готовности продавать нефть любым покупателям
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранская сторона готова продавать нефть всем покупателям.
19:06
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
18:59
Сёмин назвал закономерным поражение «Локомотива» в матче с «Ростовом»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Ростова» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:57
Трамп сообщил, что США могут серьёзно пострадать от урагана «Дориан»
Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских штатов могут пострадать от урагана «Дориан» серьёзнее, чем ожидалось изначально.
18:56
«Лестер» обыграл «Борнмут» в АПЛ
«Лестер» на своём поле взял верх над «Борнмутом» в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.
18:52
«Манчестер Сити» забил четыре безответных мяча «Брайтону» в АПЛ
«Манчестер Сити» на своём поле разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/20.
18:52
Автогол Зума на 89-й минуте не позволил «Челси» обыграть «Шеффилд» в АПЛ
«Челси» на своём поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/20.
18:46
«Ростов» вышел в лидеры РПЛ после победы над «Локомотивом»
«Ростов» возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу сезона-2019/20 после победы над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура.
18:46
Шомуродов признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Ростов»
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов признан лучшим игроком матча восьмого тура РПЛ с московским «Локомотивом».
18:45
В ДНР заявили о повреждении частных домов в результате обстрелов ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков.
18:40
Гонка «Формулы-2» прервана из-за аварии и не будет возобновлена
Заезд «Формулы-2» на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии был прерван по ходу второго круга.
18:38
Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 см
Согласно данным управления ГОЧС администрации Комсомольска-на-Амуре на утро 31 августа, уровень воды в реке Амур составил 727 см.
18:30
ЦИК России обвинила Associated Press в искажении интервью с Памфиловой
Центральная избирательная комиссия России заявила, что агентство Associated Press после интервью с председателем избиркома Эллой Памфиловой опубликовало «материал с оценочной и политизированной трактовкой темы». Об этом говорится в сообщении на сайте Центризбиркома.
18:28
«Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в чемпионате Германии по футболу
«Байер» и «Хоффенхайм» не смогли отметиться забитыми мячами в матче 3-го тура чемпионата Германии по футболу сезона-2019/20.
18:28
«Шальке» крупно обыграл «Герту» в Бундеслиге
«Шальке» разгромил «Герту» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу сезона-2019/20.
18:27
Дубль Шомуродова помог «Ростову» обыграть «Локомотив» в РПЛ
Московский «Локомотив» на своём поле уступил «Ростову» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.
18:25
«Бавария» забила шесть мячей «Майнцу» в матче Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» разгромила «Майнц» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
18:23
В Афганистане 10 человек погибли в результате взрыва
В афганском городе Кундуз десять человек погибли в результате взрыва.