El Periódico: Мадуро сравнил агрессию Трампа с действиями Гитлера

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил «преследование и блокировку страны и нападение на неё» со стороны лидера США Дональда Трампа с тем, что Адольф Гитлер делал с народами Европы, передаёт El Periódico. Тем не менее Мадуро подчеркнул, что у его правительства есть план борьбы с американской блокадой.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трамп делает с Венесуэлой то же самое, что немецкий фюрер Адольф Гитлер сделал с еврейским народом, сообщает El Periódico.

«Они делают с нами то же самое, что нацисты сделали с народами Европы в 1940-х годах, нацисты — с еврейским народом, и я осуждаю это. Дональд Трамп делает с Венесуэлой то же, что Гитлер сделал с еврейским народом, преследует её, нападает на неё, блокирует её», —отметил Мадуро, выступая перед рабочими в Каракасе.

При этом президент добавил, что у его правительства есть план борьбы с блокадой администрации Трампа, несмотря на то, что вице-президент по экономическим вопросам Тарек эль-Айссами, обвиняемый в торговле наркотиками в США, является самым преследуемым империализмом чиновником.

По его словам, США преследуют его за то, что, будучи министром внутренних дел, он нанёс наибольший удар по международному наркотрафику.

«Международный наркотрафик связан с властью Соединённых Штатов, и всё, что там делают — мстят такому человеку, как Тарек, который в молодости не боялся представителей мафии и противостоял им», — приводит El Periódico слова Мадуро.

Издание напоминает, что Иммиграционная и таможенная полиция США добавила эль-Айссами в список наиболее разыскиваемых лиц, скрывающихся от правосудия. Сам вице-президент назвал данное обвинение «преступной агрессией».