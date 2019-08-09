Conversation: санкции Трампа не добьют режим Мадуро — и на это есть пять причин

Эмбарго, введённое на днях Вашингтоном в отношении венесуэльского правительства, не приведёт к свержению режима Николаса Мадуро, считает американский экономист Марко Апонте-Морено. В своей статье на страницах The Conversation эксперт перечислил пять причин, по которым жёсткие экономические меры США не приведут к желаемому Дональдом Трампом результату.

5 августа президент США Дональд Трамп своим указом ввёл эмбарго против Венесуэлы: Вашингтон будет наказывать санкциями любые физические и юридические лица в мире, сотрудничающие с правительством Николаса Мадуро, и заморозит все активы венесуэльских властей на американской территории, пишет в своей статье для The Conversation американский экономист Марко Апонте-Морено. Как полагает эксперт, новые меры стали серьёзным обострением по сравнению с действовавшими до того в отношении Каракаса американскими санкциями, однако «одним лишь эмбарго свержения Мадуро не добиться». По мысли Апонте-Морено, на это есть пять причин.

Во-первых, экономика Венесуэлы «и так сломлена», убеждён автор. Заставлять Каракас при помощи мер экономического воздействия менять свой курс «слишком поздно», поскольку венесуэльское правительство и без того практически обанкрочено — ВВП страны с 2016 года ежегодно сокращается на 15%, а гиперинфляция в 2019-м достигла отметки в 10 млн процентов. Кроме того, правительство Мадуро в 2017 году объявило дефолт по своим долларовым облигациям, а в нынешнем — не смогло оплатить задолженность по кредиту в $1,85 млрд, предоставленному стране банками Deutsche Bank и Citigroup под залог «золотого запаса режима», напоминает автор. Между тем, экономический спад происходил постепенно, а потому богатые венесуэльцы — включая в том числе и правительственных чиновников — успели вывести свои средства за рубеж, прежде всего в Европу. Таким образом, американские санкции просто не могут навредить правящему классу страны так сильно, как могли бы это сделать несколько лет назад, убеждён автор.

Вторая причина — это «неполный» характер американского эмбарго, продолжает Апонте-Морено. Несмотря на то, что новые санкции оказались жёсткими, они всё же пока не достигли уровня полноценной торговой блокады, какая, к примеру, была введена в 1962 году против Кубы, подчёркивает аналитик. Всё же существующий в Венесуэле «несмотря на политику Мадуро» частный сектор сможет и дальше свободно экспортировать и импортировать товары, а венесуэльцы, работающие за рубежом, будут продолжать переводить деньги домой; при этом, данные источники дохода исчисляются в долларах, то есть, в гораздо более стабильной, чем местная, валюте, и смогут какое-то время поддерживать нынешний режим «на плаву», объясняет экономист. «Иными словами, неполное эмбарго не сможет вызвать полного коллапса экономики», — пишет он.

В-третьих, от американских санкций в первую очередь пострадают не зажиточные представители режима, а бедные венесуэльцы, уверен автор. Как подчёркивается в материале, на данный момент за чертой бедности проживают 90% венесуэльцев, а прожиточного минимума, который составляет примерно $7 в месяц, семьям не хватает даже на базовые нужды. В результате большинство венесуэльцев вынуждены пользоваться поддержкой правительства, чтобы получать хоть какую-то еду и промтовары — и если у правительства кончатся средства, сильнее всего это почувствуют именно бедные, предупреждает Апонте-Морено.

Чётвертая причина, которую приводит экономист, это поддержка со стороны Китая и России, которые остаются верными союзниками Каракаса и уже не раз «выручали» Мадуро финансовой поддержкой. Пекин при этом эксплуатирует богатые природные ресурсы страны в своих интересах, а Москва считает Венесуэлу ключевым геополитическим партнёром в западном полушарии для противодействия влиянию Вашингтона, считает автор. И Китай, и Россия вряд ли будут соблюдать американское эмбарго в отношении Каракаса и скорее всего продолжать закупать у него нефть, золото и другие ценные ресурсы, предоставляя в обмен так нужные Мадуро деньги, констатирует автор.

Наконец, пятая причина заключается в том, что эмбарго вообще редко приводят к смене режима, отмечается в материале. К примеру, та же Куба в нынешнем году — 57 лет спустя введения администрацией Джона Кеннеди эмбарго в её отношении — отпраздновала 66-ую годовщину коммунистической революции; американские санкции не только не «покончили с режимом Кастро», но и породили среди кубинцев антиамериканские настроения и дали властям возможность списывать все внутренние проблемы на происки США, подчёркивает Апонте-Морено. То же самое почти наверняка случится и в Венесуэле — тем более, что Мадуро и без того много лет винит во всём Америку, в заключение иронизирует эксперт.