El Periódico: привет шпионам — Мадуро высмеял американскую авиационную слежку

Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал неоднократное нарушение американскими самолётами воздушного пространства страны «военным шпионажем» США, пишет El Periódico. При этом в США все обвинения в свой адрес отвергают.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил нарушение несколькими американскими самолётами военного пространства страны, назвав это «военным шпионажем» США за его правительством, сообщает El Periódico.

Выступая на церемонии закрытия политического форума Сан-Паулу в Каракасе, Мадуро обвинил США в дипломатическом и финансовом «преследовании» со стороны США. «А теперь ещё и военный шпионаж», — добавил президент.

По его словам, самолёты США пересекли район полётной информации Майкетии, где находится основной узлел для международных авиаперевозок страны.

«Должно быть, американский шпионский самолёт пролетает над нами прямо во время нашей встречи, давайте поприветствуем его», — пошутил Мадуро.

По данным министра коммуникаций и информации Хорхе Родригеса, только за последние три месяца американские шпионские самолёты нарушили воздушное пространство Венесуэлы 78 раз. При этом Родригес отметил, что подобные случаи участились с января, когда председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. С начала года было зафиксировано уже 167 таких нарушений.

Тем не менее в Южном командовании США отвергли обвинения в нарушении воздушного пространства Венесуэлы, которое, как сообщается, произошло 19 июля. Там отметили, что самолёт выполнял одобренный полёт в международном воздушном пространстве над Карибским морем.

По словам Мадуро, таким образом Соединённые Штаты пытаются обозначить своё «военное доминирование», но Венесуэла готова и продолжит «продвигаться в победоносном сопротивлении», пишет El Periódico.