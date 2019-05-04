Foreign Policy: в США не исключили возможность военного вмешательства в Венесуэлу

В Пентагоне прошла встреча для обсуждения ситуации в Венесуэле после неудачной попытки свержения президента Николаса Мадуро, пишет Foreign Policy. При этом исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отказался рассказывать, рассматривались ли планы военной операции в Венесуэле, однако не исключил такой вариант.

Госсекретарь США Майк Помпео, советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и директор национальной разведки Дэн Коутс обсудили варианты реагирования на события Венесуэле, где продолжается противостояние между лидером оппозиции Хуаном Гуаидо и действующим президентом Николасом Мадуро, сообщает Foreign Policy.



Как отмечает журнал, по итогам встречи в здании Пентагона исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в беседе с журналистами не исключил военного вмешательства. Однако отказался раскрыть обсуждаемые варианты.



Шанахан также отказался комментировать конкретные предложения, выдвинутые американскими политиками. Он не сообщил, рассматривалась ли идея сенатора-республиканца Линдси Грэма направить в регион авианосец.



«У нас полный набор вариантов с учётом определённых условий», — заверил Шанахан.



Издание напоминает, что всего несколько дней назад Гуаидо предпринял неудачную попытку переворота, несмотря на заявления Белого дома о готовности высокопоставленных венесуэльских генералов отвернуться от Мадуро. По словам Помпео, 30 апреля Мадуро был готов вылететь в Гавану, однако Россия убедила его не покидать страну.



При этом Шанахан заявил, что не опасается возможных ошибок в связи с неверными данными.



«У меня нет ощущения, что у нас какие-то пробелы в разведывательных данных. Я думаю, что мы очень хорошо осведомлены», — приводит Foreign Policy слова чиновника.



Отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис полагает, что военные разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств, от наблюдения до эвакуации десятков тысяч американских граждан из Венесуэлы.



Вместе с тем Шанахан заявил, что США обсуждают с региональными партнёрами шаги, необходимые после возможной смены власти в Венесуэле.



При этом, по словам бывшего высокопоставленного чиновника Совета по национальной безопасности при Дональде Трампе Фернандо Катца, военное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы возложит на США бремя восстановления Венесуэлы после свержения Мадуро.