WSJ: Путин и Трамп обсудили по телефону Венесуэлу и Корею, но не «российское вмешательство»

Президент США Дональд Трамп провёл со своим российским коллегой Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили венесуэльский кризис, ядерное разоружение на Корейском полуострове, потенциальную ядерную сделку с Китаем, а также доклад Роберта Мюллера, пишет The Wall Street Journal. Тем не менее, как отмечает газета, в ходе разговора Трамп не стал поднимать тему «российского вмешательства» в американские выборы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл со своим российским коллегой Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили кризис в Венесуэле, процесс ядерного разоружения на Корейском полуострове, а также ряд прочих тем. При этом американский лидер не стал поднимать тему «вмешательства Кремля» в американские выборы, пишет The Wall Street Journal.

Звонок, который продлился более часа, стал первым известным разговором между двумя президентами с момента публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года с целью помочь Трампу. Сам американский лидер неоднократно выражал скепсис по отношению к оценкам разведки на этот счёт.

По словам Трампа, лидеры вкратце обсудили доклад Мюллера, однако американский президент не упомянул о своём беспокойстве на счёт «российского вмешательства». Трамп отметил, по поводу расследования Путин высказался в духе «гора родила мышь».

Что же касается других тем, то Путин, как утверждает американский лидер, уверил его, что «не собирается вмешиваться в Венесуэлу», добавив, что Москва ищет способ покончить с кризисом.

Трамп также отметил, что лидеры обсудили контроль над ядерными вооружениями, и в частности сделку с Китаем. По словам американского президента, Путин также хотел бы увеличить торговый оборот между Россией и США. Кроме того, президенты «подробно» обсудили Северную Корею.