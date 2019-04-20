Chicago Tribune: Россия «утыкает» Арктику своими флагами, если США не вмешаются

Следующей горячей точкой противостояния между США и Россией потенциально может стать самое холодное место на Земле — Арктика, пишет Chicago Tribune. Как отмечает газета, хотя раньше США и посмеивались над «арктическими амбициями» Москвы, теперь Вашингтон начал беспокоиться. В этом контексте США необходимо сделать акцент на этом регионе — в противном же случае их взору откроются арктические просторы, «утыканные российскими флагами».

Следующая горячая точка противостояния между Москвой и Вашингтоном может теоретически оказаться самой холодной. Арктические просторы — это новый рубеж, который Соединённые Штаты и их друзья должны укрепить против «агрессивной и амбициозной России», пишет Chicago Tribune.



Раньше Запад видел в полярной шапке Земли надёжный ледяной ров, сдерживающий Россию. Однако из-за глобального потепления льды начинают медленно таять. С уменьшением площади ледяного покрова арктические амбиции России продолжают расти. В частности, Москва восстановила в Арктике военные базы, закрытые с окончанием холодной войны. Кроме того, Россия наращивает свой ледокольный флот и поставила на боевое дежурство в Арктике противокорабельные ракеты и системы ПВО.



В то же время президент России Владимир Путин недавно заявил, что он ещё не закончил с укреплением российского присутствия в Арктике и объявил о намерении создать новые порты на северном побережье, параллельно увеличив количество ледоколов.



Поэтому, как считает Chicago Tribune, на горизонте виднеется новая, отличная от прошлой холодная война в регионе, куда забредают только полярные медведи. Однако дело здесь не только во льде. Считается, что как минимум четверть неразведанных месторождений нефти и природного газа находится в Северном Ледовитом океане. С таянием льдов эти месторождения можно будет разрабатывать; кроме того, в результате глобального потепления появятся новые торговые маршруты.



Путин, продолжает издание, знает это уже давно, и именно по этой причине ещё в 2007 году Кремль отправил два подводных аппарата на Северный полюс, чтобы «установить там титановый российский флаг и именем России-матушки заявить свои права» на Арктику. Тогда над таким шагом только посмеялись. Однако теперь рост военного присутствия России в Арктике вызывает беспокойство.



США и их союзники не могут себе позволить сдать Арктику Кремлю. Не так давно НАТО провело военные учения в Северной Канаде с целью подготовки к боевым действиям в экстремальных условиях. В частности, солдаты строили иглу, боролись с обморожениями и ездили на мотосанях при температуре -30 °С.



Не то чтобы следует ожидать продолжения фильма «Полярная станция «Зебра», однако если США чему-то и научились за время нахождения Путина у власти, так это тому, что с бывшим агентом КГБ нужно держать ухо востро. Крым, Сирия, «убийства», «вмешательство» в американские выборы — список «гамбитов Путина» можно продолжить. Российскому лидеру очень нравится перспектива арктического господства — когда энергетические богатства и стратегический потенциал региона окажутся в руках России.



К счастью, отмечает Chicago Tribune, Вашингтон об этом помнит. Пентагон увеличивает количество истребителей на Аляске, проводит манёвры в экстремальных условиях и модифицирует сеть военных радаров на Алеутских островах.



«С глобальным потеплением приближается день, когда Арктика станет торговой супермагистралью и рогом изобилия природных ресурсов. Последнее, что США и их союзникам хотелось бы видеть, так это арктические просторы, утыканные российскими флагами», — подводит итог Chicago Tribune.