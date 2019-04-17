Daily Telegraph: С-400 становятся на защиту российских интересов в Арктике

Россия размещает в Арктике новейшие комплексы С-400 для защиты от всевозможных угроз, включая американские ядерные бомбардировщики, пишет британская газета The Daily Telegraph. Системы ПРО и военные подразделения должны защитить Северный морской путь в Азию на фоне увеличившегося внимания НАТО к Арктическому региону.

Россия разместит самые современные зенитные ракеты в Арктике для защиты от угроз, в том числе от ядерных бомбардировщиков США, сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Как отмечается в статье, комплексы С-400, способные сбивать самолёты и крылатые ракеты на дальности до 400 км, будут размещены на арктическом побережье и островах к концу 2020 года. Для подразделений ПРО строится новая инфраструктура, поскольку Россия развивает в регионе военное присутствие, какого там не было со времён холодной войны.

Новейшие системы ПРО разместят в Арктике для защиты Северного морского пути в Азию, который Россия развивает на фоне глобального потепления и таяния арктических льдов, ускоряющегося с каждым годом. Владимир Путин объявил о новой стратегии развития Арктики на прошлой неделе, отметив, что средние температуры в полярном регионе растут быстрее, чем в остальном мире. Также он заявил, что Россия в этом году запустит три атомных ледокола и предложит налоговые льготы для привлечения инвесторов на север.

Кроме того, во вторник было официально объявлено, что в районе терминала СПГ на Ямале построят морской порт, который будет соединён с железнодорожной системой.

Как сообщает издание, российские военные выстраивают северную линию обороны, создают новое арктическое подразделение и реконструируют базы советских времён на полярных островах, таких как Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Ранее в этом месяце представителей телеканалов доставили на базу Северный клевер на острове Котельный, где размещаются до 250 военных, а также ракеты «Панцирь» средней дальности.

После учений Trident Juncture («Единый трезубец») в Норвегии с участием военных Великобритании другие страны НАТО, наблюдая за Россией, продолжали проводить учебные манёвры в Арктике. Совсем недавно, в марте, свои учения провела Канада.

В феврале министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что Лондон отправит войска для обучения в Норвегии и пошлёт в Арктику самолёты для отслеживания подводных лодок.

Во время Арктического форума на прошлой неделе российские истребители МиГ-31 отрабатывали перехват бомбардировщиков, имитирующих нападение на остров Врангеля в Чукотском море. Сейчас на севере размещают комплексы С-400.

В случае крупномасштабного конфликта американские силы планировали нанести удар по производственным центрам в центральной части России через Арктику, рассказал российским «Известиям» генерал в отставке Айтеч Бижев. Он напомнил о секретной операции «Гигантское копьё» времён холодной войны, когда Ричард Никсон в 1969 году направил стратегические бомбардировщики через Северный Ледовитый океан в попытке подтолкнуть Советский Союз и северных вьетнамцев к переговорам. Этот шаг был частью «теории безумца», призванной заставить Москву поверить, что Никсон достаточно сумасшедший, чтобы нанести ядерный удар, если она отвергнет требования США.

Советские самолёты и системы ПВО смогли встретить американские бомбардировщики в тысяче километров от побережья, отметил Бижев. «Теперь наша страна возвращается к аналогичной концепции обороны», — считает отставной генерал.

Как отмечается в статье, Россия всё чаще фиксирует разведывательные полёты НАТО в Арктике, наблюдая в том числе американские тяжёлые беспилотники, «проверяющие» её оборону на севере. Кроме того, в прошлом году французский военный корабль без предупреждения направился по Северному морскому пути, пишет британская газета The Daily Telegraph.